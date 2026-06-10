Стевандић: Договор је једина страна у БиХ

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да, иако у БиХ постоје три стране, једино може постојати страна договора.
Говорећи о најави сутрашње расправе у британском парламенту чији ће фокус, како је наведено у извјештају, бити на "сецесионистичкој политици у БиХ и слабљењу институција због Милорада Додика", Стевандић је рекао да је разочаран оваквим ставом.
"Разочаран сам јер сам прије два мјесеца примио представнике британског парламента и они су тада заступали потпуно другачије ставове од поменутих", навео је Стевандић.
Ако је то тако, истакао је Стевандић, онда нема више разлога да Британци буду примљени у Српској.
"Већ сам зажалио што сам то учинио, уколико се буду тако изражавали и узимали страну у БиХ", рекао је Стевандић, преноси Срна.
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