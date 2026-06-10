Почео упис студената на Бањалучком универзитету, један факултет доминира

Аутор:АТВ
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Бањалучки Универзитет расписао је данас, 10. јуна, конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2025/2026. години, а на три циклуса има мјеста за 3.743 студента.
Универзитет у Бањалуци расписао је конкурс за упис 3.743 студента.
На првом циклусу доступно је 2.605 мјеста, а највише на Медицинском факултету.
Пријаве за први циклус трају од 22. до 26. јуна, а пријемни је заказан за 29. јун.
Тако Универзитет у Бањалуци у прву годину првог циклуса студија планира да упише укупно 2.605 студената, а највише мјеста је на Медицинском факултету, и то 475.
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Академија умјетности планира уписати 92 студента, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 183, Економски факултет 280, Електротехнички факултет 226, Машински факултет 145, Пољопривредни факултет 50, Правни факултет 195, Природно-математички факултет 162, Рударски факултет 30, Технолошки факултет 63, Факултет безбједносних наука 130, Факултет политичких наука 110, Факултет физичког васпитања и спорта 68, Филозофски факултет 203, Филолошки факултет 155 и Шумарски факултет 37.
На другом циклусу студија планиран је упис 971 студента, а на трећи 167.
Према објављеном конкурсу, пријављивање кандидата у првом уписном року на први циклус студија почиње 22. јуна, а завршава се 26. јуна 2026. године.
"Полагање пријемног испита заказано је за 29. јун са почетком у девет часова. На Медицинском факултету пријемни испит биће одржан истог дана, али са почетком у 14 часова, док ће на Академији умјетности испит трајати од 29. јуна до 3. јула. Објављивање резултата конкурса планирано је за 1. јул, а упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 7. до 10. јула. На Факултету безбједносних наука пријемни испит ће се одржати у двије групе - 29. и 30. јуна, са почетком у седам часова", наводе из Универзитета.
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Пријава кандидата на студијске програме на енглеском језику на Медицинском факултету трају од 1. до 26. јуна, док је онлајн полагање пријемног испита заказано за 29. јун. Резултати ће бити објављени 1. јула, а упис примљених кандидата биће реализован у септембру.
Када је ријеч о другом и трећем циклусу, пријаве за упис студената трају од 22. јуна до 2. октобра.
"Информације о ранг-листама биће објављене најкасније до 16. октобра, а упис примљених кандидата трајаће од 19. до 23. октобра", истакли су они.
Кандидати који се пријављују за упис на први циклус студија дужни су да приликом пријаве доставе извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци, оригинална свједочанства свих разреда средњошколског образовања и диплому о положеном матурском, односно завршном испиту.
"Уколико конкуришу на више студијских програма, могу доставити и овјерене копије ових докумената. Неопходно је приложити и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати који се пријављују на Факултет безбједносних наука и Факултет физичког васпитања и спорта морају приложити љекарско увјерење које издаје Медицински специјалистички центар Универзитета у Бањалуци, док је за упис на Факултет безбједносних наука потребно и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак", истичу они додајући да се све информације о пријавама за други и трећи циклус могу пронаћи на сајту Универзитета.
Пријава кандидата може се извршити и електронским путем, посредством веб-апликације на адреси упис.унибл.орг. Кандидати који конкуришу електронским путем у обавези су да приликом уписа доставе оригиналну документацију, пишу Независне новине.
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