Пандуревић: Снага ПДП-а у Бањалуци је 20.000 гласова

Аутор:АТВ
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Члан Предсједништва СДС-а Александра Пандуревић каже да је дефинитивна одлука ове странке да је Бранко Блануша кандидат за предсједника Републике Српске. Пандуревић је критиковала и ПСС и њихов досадашњи наступ у преговорима око кандидатура.
"Много је злонамјерних интерпретација, неки или су необавијештени или намјерно покушавају урушити предсједника Бланушу и његову кандидатуру. Ту мислим и на оне које му се захваљују на тобожњој подршци. Предсједник Блануша није подржао никога осим себе", рекла је Пандуревић јасно говорећи о захвалници Драшка Станивуковића.
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Коментаришући предложену фузију ПСС-а и СДС-а, Пандуревић каже да је једино око чега се може укрупњавати идеја и идеолошке вриједности.
"Ја стварно не видим шта ми заједно, уз сво поштовање, али како да на челу странке се налази Игор Радојичић који је до јуче био уз режим против којег смо се борили", каже Пандуревић за Н1.
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Она истиче да је реалност да је СДС најјача опозициона странка и да је Бранко Блануша најпопуларнији и најјачи кандидат опозиције.
Говорећи о капацитету СДС-а у Бањалуци и подршци ПДП-а, Пандуревић каже да је опозициона подршка у Бањалуци готово увијек иста.
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"Снага ПДП-а у Бањалуци је 20.000 гласова. Могу вам направити и ову математику. О односу на број гласова које је освојио Драшко Станивуковић, минус ПДП-ових 20.000, то су гласови Бранка Блануше. Можемо и ту математику направити. У Бањалуци имате 53.000 опозиционих бирача који никада неће гласати за СНСД. То је број гласова који су имали Јелена Тривић, Огњен Тадић, Вукота Говедарица и сви могући.
Додала је и да није очекивала толико инфантилности у партнерским опозиционим партијама.
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