Додик: Имамо шум на релацији са Бриселом, али је свакако ријеч о најгорој администрацији

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истиче да Република Српска има добре односе са најважнијим земљама свијета, али признаје да постоји шум са бриселском администрацијом која је по њему најгора.
"Имамо добре односе са новом америчком администрацијом што је било кључно за релаксацију односа на глобалном нивоу. Са Руском федерацијом имамо изванредне стратешке односе. Посљедње посјете су то потврдиле. Са Кином градимо добре односе. Признајем да имамо шумове на релацији са бриселском администрацијом, али ово је свакако најгора бриселска администрација. Најбоље би било да да се сачека ново вријеме, неке нове људе", рекао је Додик.
Он је истакао да је стратешки интерес Републике Српске пут ка ЕУ, али не под сваку цијену.
"Да будемо дио ЕУ у којој немамо право гласа, у којој ћемо бити логистика за њихове милитантне структуре или да будемо само проводиоци њихових одлука, а да нас нико ништа не пита, то би било понижење. Српска не треба такву позицију. Покушавамо да побјегнемо од увлачења у геополитичке размирице. Главни проблем је сада ЕУ и Русија. ЕУ преко Украјине води рат против Русије. Видљиво је да ЕУ од политичке организације која је у прошлости била примамљива, све више постаје војна организација. Сама чињеница што се Њемачка милитаризује треба да нас забрине. Кад год су се Нијемци наоружавали, Хрвати и муслимани су оштрили ножеве против Срба. Зато је дио ове трибине разговор о томе", рекао је Додик.
Додик је један од говорника на јавној трибини "Геостратешки правац Републике Српске" у Требињу на тему сарадње Српске са САД и Русијом.
"Прије свега ће овдје бити еминентни стручњаци из области геостратешких и политичких односа, дипломатије, политичких наука. Ја сам овдје судомаћин. Хтјели смо да прођемо са људима кроз теме данашњих глобалних односа, ситуације, да видимо како да усмјеримо наше понашање и политике према главном циљу, а то је да прођемо кроз ова турбулентна времена стабилни, организовани и да знамо шта хоћемо", рекао је Додик.
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