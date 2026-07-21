Logo

Саобраћај потпуно обустављен због незгоде: Једна особа повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:57

Коментари:

0
Аутомобил потпуно смрскан након саобраћајне несреће у близини Грачанице.
Фото: ИнфоТузла

Данас око 12 часова у близини Грачанице догодила се саобраћајна несрећа.

Како су рекли из Оперативног центра МУП-а ТК, у несрећи су учествовали путничко моторно возило и теретно моторно возило.

"Једна особа је повријеђена, те је превезена у Добој ради указивања љекарске помоћи", рекли су из Оперативног центра.

Полиција ФБиХ

Хроника

Хапшење у Сарајеву: Код младића (24) пронађени пиштољ и дрога

Додали су да је саобраћај обустављен у потпуности. Увиђај је још увијек у току.

(Радио-Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Грачаница

увиђај

обустављен саобраћај

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

У Србији заплијењена већа количина дроге, ухапшена једна особа

1 ч

0
Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Хроника

Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

2 ч

0
Аднан Локванчић убио мајку и брата

Хроника

Убица мајке и брата изолован и везан због сигурности других затвореника

2 ч

1
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Регион

У ријеци Сави пронађено тијело и трећег страног држављанина

2 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Хапшење у Сарајеву: Код младића (24) пронађени пиштољ и дрога

54 мин

0
Полиција Србија

Хроника

У Србији заплијењена већа количина дроге, ухапшена једна особа

1 ч

0
Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Хроника

Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

2 ч

0
Аднан Локванчић убио мајку и брата

Хроника

Убица мајке и брата изолован и везан због сигурности других затвореника

2 ч

1

  • Најновије

15

37

Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

15

36

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

15

31

Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

15

30

Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

15

22

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима