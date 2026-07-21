Саобраћај потпуно обустављен због незгоде: Једна особа повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Данас око 12 часова у близини Грачанице догодила се саобраћајна несрећа.
Како су рекли из Оперативног центра МУП-а ТК, у несрећи су учествовали путничко моторно возило и теретно моторно возило.
"Једна особа је повријеђена, те је превезена у Добој ради указивања љекарске помоћи", рекли су из Оперативног центра.
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Додали су да је саобраћај обустављен у потпуности. Увиђај је још увијек у току.
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