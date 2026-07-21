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Знате ли гдје се налази најуклетија шума на свијету?

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 17:48

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уклета шума у Трансилванији
Фото: Pexel/ Alexander Zvir

Смјештена у Трансилванији, шума Хоиа-Бациу истиче се као најуклетија шума на свијету, често окарактерисана као "румунски Бермудски троугао" због своје тајанствене и узнемирујуће репутације.

Посјетиоци ове шуме у близини Клуж-Напоке препричавали су виђења искривљених стабала, чудних звукова и језивих нестанака током година.

То укључује и необичан случај дјевојке која се вратила након пет година непромијењена временом.

Занимљиву привлачност шуме наглашава њен језив амбијент, обиљежен дрвећем пуним вржова и причама о бестјелесним гласовима, необјашњивим свјетлима и изненадним осјећајима нелагоде.

Ове језиве приче подстичу нагађања и маме ловце на духове, истраживаче паранормалног и знатижељне путнике који желе открити тајне скривене у енигматичним границама шуме Хоиа-Бациу.

(Глас Српске)

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Тагови :

уклета шума

Трансилванија

Хоиа-Бациу

уклето мјесто

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