Лото бројеви: Извучена комбинација у 58. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 58. кола, које је извучено 21. јула 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.
У главном лото извлачењу, чија је вредност награде износила 1.900.000 КМ, извучени бројеви су били: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.
У овој игри није било добитника.
У игри Лото плус, за седмицу у износу од 5.600.000 КМ, извучени су сљедећи бројеви: 13, 20, 6, 9, 3, 21, 18.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 51. колу износила је 180.000 КМ, извучени су сљедећи бројеви: 2, 8, 3, 3, 1, 4.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије објављени су одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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