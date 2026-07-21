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Лото бројеви: Извучена комбинација у 58. колу

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 58. кола, које је извучено 21. јула 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.

Лото 7/39 резултати, 58. коло

У главном лото извлачењу, чија је вредност награде износила 1.900.000 КМ, извучени бројеви су били: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.

У овој игри није било добитника.

Лото плус резултати, 58. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу од 5.600.000 КМ, извучени су сљедећи бројеви: 13, 20, 6, 9, 3, 21, 18.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 58. коло

Џокер игра у 51. колу износила је 180.000 КМ, извучени су сљедећи бројеви: 2, 8, 3, 3, 1, 4.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије објављени су одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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Извучени лото бројеви

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