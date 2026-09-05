Блажићи дивљају иза решетака: Отац пребачен у најстроже чувани затвор

Аутор:АТВ редакција
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Радиша и Урош Блажић, отац и син осуђени због масакра у Дубони и Малом Орашју, и током издржавања казни доспјели су у центар затворских инцидената и драматичних дешавања. Посљедња вијест је да је Радиша недавно пребачен из Забеле у затворски комплекс у Падинској Скели, а његов син Урош, иначе масовни убица, за мање од двије године иза решетака, већ четири пута је учествовао у разним инцидентима.
Разлог премјештаја Радише Блажића још увијек није познат, али чињеница је да и његов син Урош није био ван затворских инцидената. Иначе, премјештај осуђеника може бити посљедица различитих безбједносних процјена.
Урош Блажић, масовни убица из Дубоне, који је у мају 2023. године убио девет људи, а 12 тешко ранио у селима Дубона и Мало Орашје, у марту прошле године посљедњи пут се нашао у центру инцидента у притворској јединици Окружног затвора у Смедереву.
То му је, према досадашњим информацијама, четврти инцидент откако се налази иза решетака, односно за мање од двије године.
Блажић је, како је раније објављено, имао краћу расправу са једним притвореником, а потом је дошло и до физичког сукоба. Како су тада потврдили из Управе за извршење кривичних санкција, припадници Службе за обезбеђење одмах су реаговали и прекинули сукоб.
Након тога обојица су, у складу са протоколом, одведена на љекарски преглед, а потом смјештена у различите собе.
"О овом догађају је обавијештен надлежни суд који ће донијети одлуку о дисциплинским мерама против притворених лица", навели су тада у Управи.
Међутим, то није био први пут да Урош Блажић улази у сукоб са другим притвореником.
И само мјесец дана раније имао је краћи физички сукоб са цимером, када је такође морала да интервенише Служба за обезбјеђење, након чега је Блажић премјештен у другу собу.
Прије тога, осуђени масовни убица нашао се у жижи јавности и 15. децембра претпрошле године, када је навео да је нападнут у Окружном затвору у Смедереву.
Већ наредног дана почео је да одбија затворску храну, а наредна три дана штрајковао је глађу. Наводно је тврдио да стражари и управа затвора нису реаговали на напад.
Из Управе за извршење кривичних санкција тада су за Курир објаснили шта се догађало.
"Писмено није хтио да се изјасни о разлозима зашто почиње да одбија заводску храну. Управа затвора је одмах предузела све мјере што подразумијева и одвођење овог лица на преглед код љекара. Ово лице је почело поново да узима заводску храну у четвртак, 19. децембра, а за све то вријеме га је љекар више пута прегледао што је дио редовне процедуре кад лице саопшти да не једе храну припремљену у заводу", саопштено је тада за Курир из УИКС.
Како је Курир раније писао, Блажић је тврдио да је нападнут свега неколико дана након што је првостепеном пресудом осуђен на максималну затворску казну због масакра у Дубони и Малом Орашју. Подсетимо, Урош Блажић је 4. маја 2023. године хицима из аутоматске пушке убио девет људи, док је 12 особа ранио.
"Могуће да је ово био дио неке његове тактике и манипулације. Покушава да од себе направи жртву, што свакако није", рекао је раније извор Курира и подсјетио да је судија за извршење ове Блажићеве оптужбе одбио као неосноване.
"То значи да Блажић није говорио истину када је пријавио да је нападнут", објашњава нам извор.
Урош Блажић је и раније долазио у сукобе са другим притвореницима. Још у јуну 2023. године, свега неколико недјеља након хапшења због масакра, дошло је до сукоба између њега и цимера из ћелије.
Инцидент је тада завршен премијештањем Блажића у другу ћелију.
"Они су један другом ударили по шамар и то је најприје мушкарац који је са њим био у ћелији упутио ударац, а потом му је он узвратио. Блажић није задобио повреде, док други притвореник има подлив испод ока. Блажић је због тог инцидента кажњен и тада му је изречена дисциплинска казна ограничења посјете за све чланове породице.
О случају се тада огласио и Виши суд у Смедереву.
"Из Вишег суда у Смедереву огласили су се саопштењем где су навели да је 29. јуна 2023. судија за претходни поступак Вишег суда у Смедереву донео рјешење којим је Урошу Блажићу изречена дисциплинска казна ограничење посјете за све чланове породице за дане 14. јул и 21. јул 2023, а у поступку одлучивања о дисциплинској казни према осумњиченом поводом догађаја од 17. јуна који се десио у притворској јединици Окружног затвора у Смедереву када је дошло најприје до вербалног, а потом и до физичког сукоба између притвореника Ј. С. и Уроша Блажића.
Подсјећања ради, масовни убица Урош Блажић, подсјетимо, проглашен је кривим јер је у ноћи 4. маја 2023. кренуо и крвави пир и убио деветоро и ранио 12 младих људи у селима Дубона и Мало Орашје, између Младеновца и Смедерева. Млађи Блажић осуђен је на јединствену казну затвора од 20 година што је била максимална казна, с обзиром на то да у тренутку извршења злочина није имао 21 годину. Истом пресудом, осуђен је и његов отац Радиша Блажић на 20 година због незаконитог држања оружја, којим је злочин и почињен.
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