У Дому Војске одржана комеморација генералу Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Испред Дома Војске окупио се велики број грађана, сабораца и поштовалаца како би одали посљедњу почаст и упутили посљедњи поздрав генералу.
Генерал Ратко Младић биће сахрањен у понедјељак на Топчидерском гробљу у Београду, гдје ће почивати одмах поред своје трагично преминуле кћерке Ане, чиме ће се испунити његова велика жеља.
Прије него што погребна поворка крене ка гробљу, тијело генерала биће изложено у Цркви Светог Луке на Топчидеру, гдје ће грађани моћи да му упуте посљедњу молитву и одају почаст.
Син генерала Младића, Дарко Младић, обратио се јавности и позвао све пријатеље, родољубе и поштоваоце рада и дјела његовог оца да у понедјељак дођу у што већем броју и достојанствено испрате бившег команданта.
„Позивам све поштоватеље и пријатеље генерала Младића да дођу у што већем броју и тиме одају поштовање и посљедњи поздрав некадашњем команданту Војске Републике Српске, како би сахрана протекла мирно, достојанствено и онако како приличи“, поручио је Дарко Младић.
Поред породице, пријатеља, високих званичника, велики број грађана дошао је на комеморацију те због бројности није могао ући у Дом Војске, већ су се окупили испред зграде.
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