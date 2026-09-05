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У Дому Војске одржана комеморација генералу Ратку Младићу

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05.09.2026 12:13

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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Фото: ATV

У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Испред Дома Војске окупио се велики број грађана, сабораца и поштовалаца како би одали посљедњу почаст и упутили посљедњи поздрав генералу.

Генерал Ратко Младић биће сахрањен у понедјељак на Топчидерском гробљу у Београду, гдје ће почивати одмах поред своје трагично преминуле кћерке Ане, чиме ће се испунити његова велика жеља.

Прије него што погребна поворка крене ка гробљу, тијело генерала биће изложено у Цркви Светог Луке на Топчидеру, гдје ће грађани моћи да му упуте посљедњу молитву и одају почаст.

Дарко Младић и породица
Дарко Младић и породица
ATV

Син генерала Младића, Дарко Младић, обратио се јавности и позвао све пријатеље, родољубе и поштоваоце рада и дјела његовог оца да у понедјељак дођу у што већем броју и достојанствено испрате бившег команданта.

„Позивам све поштоватеље и пријатеље генерала Младића да дођу у што већем броју и тиме одају поштовање и посљедњи поздрав некадашњем команданту Војске Републике Српске, како би сахрана протекла мирно, достојанствено и онако како приличи“, поручио је Дарко Младић.

Поред породице, пријатеља, високих званичника, велики број грађана дошао је на комеморацију те због бројности није могао ући у Дом Војске, већ су се окупили испред зграде.

Комеморација Ратку Младићу
Комеморација Ратку Младићу
ATV

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Тагови :

Ратко Младић комеморација

Београд

Дом Војске Србије

сахрана

Србија

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