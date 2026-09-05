Гускова: Генерал Младић ући ће у историју српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Сенатор Републике Српске Јелена Гускова изјавила је у Београду да генерал Ратко Младић није издао српске идеале и да ће заувијек остати у сјећању српског, али и руског народа.
"Био је човјек необичног карактера, снажан", истакла је Гускова, обраћајући се на комеморацији у Дому Војске поводом смрти генерала Младића.
Гускова је рекла да се о генералу већ пјевају пјесме и причају легенде и додала да је Република Српска данас жива и здрава захваљујући Младићу и Војсци Републике Српске.
"На нашу срећу, имам успомене генерала Младића из Хага, већина је објављена, а задатак за породицу и српске и руске историчаре јесте да што више забиљеже шта је говорио и како радио и ратовао Младић. То је наш задатак у наредних 10, 20 година, док су још живи његови саборци", нагласила је Гускова, која је и руски и српски академик и историчар.
Она је указала да је Запад покушавао да уништи и Србе и Русе неколико вијекова, те да су чак разрађивали програме уништавања шта да ураде да би нестали Срби на Балкану.
Гускова је рекла да је Запад хтио прво да посвађа и Србе и Русе, а онда их подијели на мале територије, али да то није било могуће, јер ће Срби и Руси увијек побиједити.
Она је навела да се планирало да не постоји више Срба у БиХ, него само да буде муслиманске БиХ, али да су српска војска и генерал Младић жељели само да буду на територији гдје су већински Срби, што је и испуњено.
"Чини ми се да је Српска јача од свих других територија, хрватске и муслиманске, и показује свијету како треба народ да се бори и живи у таквим тешким условима", поручила је Гускова.
Она је додала да је Република Српска најважнија и да је видјела како Република Српска брине о српском народу и српству на цијелом Балкану, како на своје важне празнике зове све Србе из Македоније, Мађарске, Албаније и друге.
Гускова је рекла да за постојање јаке и снажне Српске треба да захвалити генералу Младићу.
Она се присјетила и како је током посјета генералу Младићу у Хашком трибуналу записивала и покушала да запамти све што јој је причао.
"Ја сам га испитивала, памтила, а онда одмах трчала у хотел и укуцавала у компјутер да сачувам успомене", рекла је Гускова.
Она је навела да је само једном успјела да уђе код њега са блоком и оловком, а већ сљедећи пут су јој то одузели у Хагу.
Гускова је рекла да Република Српска слави Младића и Руси исто тако, као и да је генерал Младић добијао у Хагу много порука и из Русије и сваком је одговарао.
"Вјечна му слава! Хвала свима који су били поред њега у војсци, од њега су научили много. Поштујем породицу Младић која је чврсто стајала на ногама, покушавали су да га убију, до краја је ратовао за Српску, српство. Памтићемо га дуго. Историчари имају задатак да даље пишу и говоре о њему свуда у цијелом свијету", нагласила је Гускова.
Она је додала да је сигурна да ће Срби свуда на Балкану и свијету памтити Младића и остати вјерни његовом дугу.
"Русија је са вама, и руски научници. Свако ко је знао Младића и породицу увијек ћемо бити близу вас и помоћи свиме што можемо", рекла је Гускова.
Комеморацији присуствују и предсједник Републике Српске Синиша Каран, као и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, као и министри Владе Србије.
Присутан је и вршилац дужности директора "Аутопутева" Радован Вишковић, преноси Срна
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