Тубић: Велика заинтересованост за присуство сахрани генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Градске борачке организације Добој Перо Тубић рекао је Срни да је велика заинтересованост сабораца и грађана да одласком на сахрану у Београд одају поштовање команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу.
Тубић је навео да је евидентирано 150 пријава за пут у Београд и да захтјеви стално пристижу.
Он је најавио да ће аутобуси организовано кренути на дан сахране у понедјељак, 7. септембра, у 3.00 часа испред Спомен-собе Градске борачке организације у Добоју.
У Спомен-соби Градске борачке организације Добој отворена је и књига жалости поводом смрти некадашњег команданта Војске Републике Српске.
Генерал Ратко Младић биће сахрањен у понедјељак на Топчидерском гробљу у Београду.
Прије сахране тијело генерала биће од 7.00 часова у цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова, након чега ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу гдје ће генерал Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа након што је хашки Механизам више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији.
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