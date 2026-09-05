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Тубић: Велика заинтересованост за присуство сахрани генерала Младића

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05.09.2026 13:30

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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Фото: ATV

Предсједник Скупштине Градске борачке организације Добој Перо Тубић рекао је Срни да је велика заинтересованост сабораца и грађана да одласком на сахрану у Београд одају поштовање команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу.

Тубић је навео да је евидентирано 150 пријава за пут у Београд и да захтјеви стално пристижу.

Он је најавио да ће аутобуси организовано кренути на дан сахране у понедјељак, 7. септембра, у 3.00 часа испред Спомен-собе Градске борачке организације у Добоју.

У Спомен-соби Градске борачке организације Добој отворена је и књига жалости поводом смрти некадашњег команданта Војске Републике Српске.

Генерал Ратко Младић биће сахрањен у понедјељак на Топчидерском гробљу у Београду.

Прије сахране тијело генерала биће од 7.00 часова у цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова, након чега ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу гдје ће генерал Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа након што је хашки Механизам више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији.

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Тагови :

сахрана

Ратко Младић комеморација

Србија

Београд

Добој

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