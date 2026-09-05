Нинковић: Народ који има такве генерале и војсковође не може пропасти

Аутор:АТВ редакција
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Бивши командант Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске /ВРС/ Живомир Нинковић поручио је данас у Београду да се српски народ опрашта од генерала Ратка Младића, људске и војничке громаде који је у рангу Карађорђа.
Нинковић је, као саборац Младића од првих дана рата у Книну, рекао да он није био никакав џелат, каквим хоће да га представе већ избрушена душа, професионалац и патриота.
"Драги мој генерале, народ који има такве генерале и војсковође не може пропасти. Припадаш најсветлијим страницама историје. Ако ми не будемо писали ту историју, писаће нам је други. Хвала ти за Републику Српску. Да нисмо имали генерала Младића ни би имали ни нашу Републику", рекао је Нинковић на комеморацији у Дому Војске Србије.
Нинковић је указао да је од самог почетка рата Младић разумио да је на сцени планско разбијање Југославије и план за грађански рат те да је још тада почео борбу да то спријечи.
Србија
У Дому Војске одржана комеморација генералу Ратку Младићу
Он је нагласио да је Младић водио борбу са страним фактором, НАТО пактом, домаћим квази политичарима и страним политичарима и да је у свим ситуацијама и разговорима показивао одлучност, досљедност и чврстину.
Нинковић је нподсјетио да је Младић из Задарског гарнизона извукао око 4.000
припадника ЈНА свих националности и око 2.500 возила.
"Борба против страног фактора, агресије на Републику Српску, борба против домаћег фактора. Све су то појаве које су дошле на плећа Ратку младићу и нама који смо се са њим били, а ја сам био од првог дана", рекао је он.
Генерал Лука Кастратовић је на крају комеморативног скупа поновио да ће генерал Ратко Младић, по сопственој жељи бити сахрањен уз кћерку Ану на Топчидеском гробљу у Београду, у понедјељак 7. септембра, преноси Срна.
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