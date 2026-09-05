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Крга: Генерал Младић је великим доприносом заслужио мјесто међу борцима за слободу

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05.09.2026 13:03

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Генерал-пуковник Бранко Крга обраћање на комеморацији поводом смрти генерала Ратка Младића
Фото: YouTube/Novosti/printscreen

Генерал-пуковник Бранко Крга на данашњој комеморацији поводом смрти генерала Ратка Младића, поручио је генерал заслужује да у историји заузме достојанствено мјесто.

„Били смо истовремено команданти бригада. Држао је поучне лекције из теорије и праксе. Посебно је испољавао бригу за војнике“, рекао је он те наставио:

„Говорио је да он као војник неће да се мијеша у политику“, истакао је Крга.

Питао је шта би се догодило да генерал није бранио народ!?

„Ниједног момента није постављао питање личне судбине.... Најбоље би било поставити једно питање: шта се могло догодити да се он, његове колеге, војници, српски народ нису бранили од прогона и уништења“, рекао је генерал Крга.

Поручио је да Младић заслужује да у историји заузме достојанствено мјесто.

„Генерал Ратко Младић је личност која због великог доприноса у одбрани свог народа заслужује да у историји заузме достојанствено мјесто поред познатих српских војвода, генерала, војника, бораца за слободу и одбрану своје земље. Вјечна слава генералу Младићу!“, истакао је Крга.

Испред Дома Војске окупио се огроман број грађана, сабораца и поштовалаца како би одали посљедњу почаст и са огромним поштовањем послали посљедњи поздрав генералу!

Колико је интересовање народа говори и податак да је сала Дома Војске била премала да прими све поштоваоце, па су многи остали на улици испред улаза. Погледајте и тренутке када грађани покушавају да уђу и одају посљедњу почаст генералу, преноси Информер

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Генерал-пуковник Бранко Крга

Ратко Младић комеморација

Дом Војске Србије

Београд

сахрана

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