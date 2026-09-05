Остојић: Исписујемо нову страницу историје чији је дио и генерал Ратко Младић

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је да је генерал Ратко Младић преузео велику обавезу да сачува српски народ и Републику Српску, због чега ће вјечно остати дио наше најславније историје.
"Претрпио је огромну жртву, жалио је за сваким војником, за сваким цивилом, претрпио је и порочне трагедије. И кад је нама свима дошла слобода, он је наставио даље путем страдања и путем жртве, опет за српски народ и за све нас", рекао је Остојић.
У томе се, додао је он, огледа генералова величина, због чега он и јесте историјска личност.
Остојић је поручио да српски народ у овим данима туге исписује страницу своје нове историје, чији је дио генерал Ратко Младић.
Остојић је навео да то није обична историја, који се пише на листу папира, која се избрише и коју често други прекрајају, већ историја која не блиједи, коју пишемо у својим срцима и која вјечно траје.
"Привилегија ми је да се у име својих сабораца, српског народа и Републике Српске данас опростим од генерала Ратка Младића", рекао је Остојић обраћајући се на комеморацији у Дому Војске Србије.
Остојић је упитао ко су Срби без своје историје, без династије Немањића, без кнеза Лазара и косовских јунака, без Косовског завјета, без Карађорђа, свих оних војвода из Првог свјетског рата, без Драгољуба, без ћирилице, српског језика, крсне славе, Православља, косовских манастира.
"Ко смо ми у Републици Српској, без Ратка, Радована и 9. јануара? Народ који нема своју историју, који нема своју нацију је народ у покушају. А ми нисмо народ у покушају. Ми смо народ који има славну историју, чији дио постаје и генерал Ратко Младић. Ко то може да избрише и забрани", рекао је Остојић.
Он је подсјетио да је генерал Ратко Младић те 1992. године стао на чело српског народа у Републици Српској.
"Стао је на чело свих нас и преузео огроман терет и огромну обавезу на себе - да сачува Републику Српску, да сачува територију, да сачува народ, да одговара за сваког војника и за сваког цивила", навео је Остојић.
Генерал нас је, додао је Остоји, учио да идемо путем Христа, путем страдања, путем доброте и љубави, међусобног уважавања и поштовања, путем слоге, јединства, сви у једној униформи, сви под истом капом на којој је стајао исти знак.
"И можда је то једином њему пошло за руком у историји српског народа. То је био пут са кога су многи отишли у вјечност, у царство небеско, али је то био пут на коме је васкрсла слобода и васкрсла Република Српска", нагласио је Остојић.
Остојић је навео да је то био пут на коме су његови саборци, заједно са генералном Младићем, својим животима, крвљу и дијеловима тијела исцртали границе Републике Српске.
"Путуј генерале у вјечност, путуј у царство небеско, путуј у слободу, васкрсење, путуј у сусрет косовским јунацима, оним који су изгинули за слободу на Косову Пољу, и свим онима који су кроз историју изгинули за слободу српског народа", поручио је Остојић, преноси Срна
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