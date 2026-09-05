Logo

Први Међународни џудо-меморијал "Ружица Кокеза"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 13:23

Коментари:

0
У Мркоњић Граду данас се одржава Први међународни џудо-меморијал "Ружица Кокеза", који је окупио 15 клубова и 20 пријављених тимова из Републике Српске и Србије.
Фото: Srna

У Мркоњић Граду данас се одржава Први међународни џудо-меморијал "Ружица Кокеза", који је окупио 15 клубова и 20 пријављених тимова из Републике Српске и Србије.

Турнир је организован у екипном микс формату, у знак сјећања на оснивача Џудо-клуба "Атос" и једну од најзначајнијих личности у историји мркоњићког џудоа Ружицу Кокезу.

Такмичење ће бити одржано у категоријама млађих кадета и сениора.

Турнир је отворио начелник Мркоњић Града Драган Вођевић, који је рекао Срни да је данашњи дан изузетно значајан за спортски живот у овој локалној заједници.

"Наша Ружица је током живота задужила све нас из Мркоњић Града да јој се барем на овај начин одужимо. Надам се да ће њен дух живјети дуго година кроз овај турнир", истакао је Вођевић.

Он је посебну захвалност упутио шампиону Немањи Мајдову и прослављеном тренеру Љубиши Мајдову, који су дошли да подрже турнир.

Истакнути српски џудиста Немања Мајдов рекао је да је Ружица Кокеза прије свега била велики човјек, борац, шампионка Југославије, добар пријатељ, сјајна мајка и одличан тренер и педагог.

"Много дјеце у Мркоњић Граду је тренирала, била друга мајка, и одгојила их у сјајне спортисте, тако да сигурно заслужује да и у будућности сви радимо на томе да турнир буде још многобројнији", нагласио је Мајдов.

Члан организационог одбора турнира Бранко Јаслар изразио је наду да ће турнир прерасти у традицију, те окупљати клубове из региона, Републике Српске, БиХ и шире.

"Данас су ту учесници из клуба `Славија` Нови Сад, у којем је Ружица тренирала и из којег је донијела знање и вјештине џудоа и пренијела их дјеци у Мркоњићу", навео је Јаслар.

Поред новчаних награда, за овај турнир направљен је и специјални "Ружа пехар" за најбољу сениорку и кадеткињу.

Турнир се одржава у Спортској дворани "Арена Нове банке".

Организатор турнира је мркоњићки Џудо-клуб "Атос", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

џудо-меморијал "Ружица Кокеза"

џудисти

Мркоњић Град

Драган Вођевић

Немања Мајдов

Коментари (0)

Више из рубрике

У Калиновику служен парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

Градови и општине

У Калиновику служен парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

2 ч

0
Теслић пожар гори шума

Градови и општине

На подручју Теслића због шумских пожара проглашено стање елементарне непогоде

7 ч

0
Багер

Градови и општине

Радници и машине на најзахтјевнијим дионицама новог пута Тјентиште-Фоча

20 ч

0
Ватрогасци гасе на све стране: Нови пожар код Невесиња

Градови и општине

Ватрогасци гасе на све стране: Нови пожар код Невесиња

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

15

06

Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

14

48

Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

14

44

Аграр: Приче пољопривредника и успјешних предузетника

14

43

Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима