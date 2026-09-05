Аутор:АТВ редакција
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У Мркоњић Граду данас се одржава Први међународни џудо-меморијал "Ружица Кокеза", који је окупио 15 клубова и 20 пријављених тимова из Републике Српске и Србије.
Турнир је организован у екипном микс формату, у знак сјећања на оснивача Џудо-клуба "Атос" и једну од најзначајнијих личности у историји мркоњићког џудоа Ружицу Кокезу.
Такмичење ће бити одржано у категоријама млађих кадета и сениора.
Турнир је отворио начелник Мркоњић Града Драган Вођевић, који је рекао Срни да је данашњи дан изузетно значајан за спортски живот у овој локалној заједници.
"Наша Ружица је током живота задужила све нас из Мркоњић Града да јој се барем на овај начин одужимо. Надам се да ће њен дух живјети дуго година кроз овај турнир", истакао је Вођевић.
Он је посебну захвалност упутио шампиону Немањи Мајдову и прослављеном тренеру Љубиши Мајдову, који су дошли да подрже турнир.
Истакнути српски џудиста Немања Мајдов рекао је да је Ружица Кокеза прије свега била велики човјек, борац, шампионка Југославије, добар пријатељ, сјајна мајка и одличан тренер и педагог.
"Много дјеце у Мркоњић Граду је тренирала, била друга мајка, и одгојила их у сјајне спортисте, тако да сигурно заслужује да и у будућности сви радимо на томе да турнир буде још многобројнији", нагласио је Мајдов.
Члан организационог одбора турнира Бранко Јаслар изразио је наду да ће турнир прерасти у традицију, те окупљати клубове из региона, Републике Српске, БиХ и шире.
"Данас су ту учесници из клуба `Славија` Нови Сад, у којем је Ружица тренирала и из којег је донијела знање и вјештине џудоа и пренијела их дјеци у Мркоњићу", навео је Јаслар.
Поред новчаних награда, за овај турнир направљен је и специјални "Ружа пехар" за најбољу сениорку и кадеткињу.
Турнир се одржава у Спортској дворани "Арена Нове банке".
Организатор турнира је мркоњићки Џудо-клуб "Атос", преноси Срна.
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