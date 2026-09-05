На подручју Теслића због шумских пожара проглашено стање елементарне непогоде

Аутор:АТВ редакција
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Због шумских пожара, на подручју Теслића проглашено је стање елементарне непогоде.
Процјењује се да гори више од 100 хектара шуме.
Пожар је јуче гасио и хеликоптер Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а очекује се да ће помоћ пружити и данас. Домаћинства за сада нису угрожена.
Предсједник Владе Саво Минић затражио је да се у гашењу пожара ангажују сви републички ресурси. Најтеже је на подручју Миљковача и Гаше, а линија пожаришта дужа је од девет километара.
Гашење додатно отежавају неприступачан терен, вјетар и високе температуре.
(РТРС)
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