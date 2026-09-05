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На подручју Теслића због шумских пожара проглашено стање елементарне непогоде

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05.09.2026 08:02

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Теслић пожар гори шума
Фото: RTRS

Због шумских пожара, на подручју Теслића проглашено је стање елементарне непогоде.

Процјењује се да гори више од 100 хектара шуме.

Пожар је јуче гасио и хеликоптер Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а очекује се да ће помоћ пружити и данас. Домаћинства за сада нису угрожена.

Предсједник Владе Саво Минић затражио је да се у гашењу пожара ангажују сви републички ресурси. Најтеже је на подручју Миљковача и Гаше, а линија пожаришта дужа је од девет километара.

Гашење додатно отежавају неприступачан терен, вјетар и високе температуре.

(РТРС)

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Тагови :

Теслић

Велики шумски пожар

Ватрогасци

Елементарна непогода

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