За асфалт у Козици 210.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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У Мјесној заједници Козица код Оштре Луке почело је асфалтирање пута, а инвестиција, у којој учествују мјештани, Општинска управа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и "Путеви Српске", вриједна је 210.000 КМ.
Начелник Оштре Луке Душко Дошеновић изјавио је Срни да на том простору живи око 180 становника и то им је једини излаз ка Бањалуци.
Мјесна заједница Козица удаљена је од Оштре Луке тридесетак километара и дио пута пролази кроз Федерацију БиХ, будући да је ријеч о општини на међуентитетској линији разграничења.
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