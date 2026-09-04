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За асфалт у Козици 210.000 КМ

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04.09.2026 15:14

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За асфалт у Козици 210.000 КМ
Фото: Срна

У Мјесној заједници Козица код Оштре Луке почело је асфалтирање пута, а инвестиција, у којој учествују мјештани, Општинска управа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и "Путеви Српске", вриједна је 210.000 КМ.

Начелник Оштре Луке Душко Дошеновић изјавио је Срни да на том простору живи око 180 становника и то им је једини излаз ка Бањалуци.

Мјесна заједница Козица удаљена је од Оштре Луке тридесетак километара и дио пута пролази кроз Федерацију БиХ, будући да је ријеч о општини на међуентитетској линији разграничења.

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Тагови :

путеви

Путеви Србије

асфалтирање

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