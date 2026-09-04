Logo

Огласила се директорица школе у Тузли: Познато стање повријеђених дјевојчица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 12:51

Коментари:

0
Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У дворишту Основне школе „Горња Тузла“ јутрос је дошло до инцидента у којем је 15-годишња ученица ножем повриједила двије 14-годишњакиње.

Директорица школе Азра Феукић потврдила је да се инцидент догодио међу ученицама деветог разреда те да су повријеђене дјевојчице, срећом, стабилно.

Најновија вијест

Хроника

Драма у школи у Тузли: Дјевојчица (15) ножем ранила двије ученице

"Данас је у нашој школи дошло до немилог догађаја у деветом разреду када је ученица једног одјељења повриједила друге двије, које су задобиле лакше повреде у предјелу руку. Повријеђеним ученицама је одмах пружена одговарајућа помоћ и збрињавање, те су, према информацијама којима школа располаже, стабилног здравственог стања", изјавила је Феукић за БХ репортер.

Директорица је навела да је школа одмах реаговала и обавијестила родитеље и надлежне службе.

"Школа је одмах предузела све мјере из своје надлежности, позвала родитеље, обавијестила надлежне службе те наставља поступати по законом прописаним процедурама", нагласила је директорица.

Повријеђене дјевојчице превезене су возилом Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Тузла у УКЦ Тузла, гдје им је указана љекарска помоћ, преноси Аваз.

vatrogasci

Регион

У згради избио пожар: У близини пронађено тијело мушкарца

Петнаестогодишњакиња осумњичена за напад налази се под надзором полиције, док истрагу води Тужилаштво Тузланског кантона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вршњачко насиље

Тузла

рањене дјевојчице у Тузли

Тузлански кантон

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Хитно потребна крв за једно од троје повријеђене дјеце

1 ч

0
ватра пожар Требиње ватрогасци гашење пожара

Градови и општине

Поново активан крак пожара изнад Грабовица

1 ч

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Свијет

Држављанин Србије отишао у Шпанију на љетовање, па остао без ноге: Аутом га 'покосила' жена (84)

1 ч

0
Друштвена мрежа Икс

Наука и технологија

Мрежа Икс на мети хакера: Ево како да заштитите налог

1 ч

0

Више из рубрике

Струја

Градови и општине

У недјељу без струје 6.000 потрошача у Бијељини

1 ч

0
ватра пожар Требиње ватрогасци гашење пожара

Градови и општине

Поново активан крак пожара изнад Грабовица

1 ч

0
Додијељени ваучери од 150 КМ породицама са троје и више дјеце

Градови и општине

Додијељени ваучери од 150 КМ породицама са троје и више дјеце

2 ч

0
Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.

Градови и општине

На гашењу пожара у Мркоњић Граду ангажован још један хеликоптер ОС БиХ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима