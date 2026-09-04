Огласила се директорица школе у Тузли: Познато стање повријеђених дјевојчица

Аутор:АТВ редакција
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У дворишту Основне школе „Горња Тузла“ јутрос је дошло до инцидента у којем је 15-годишња ученица ножем повриједила двије 14-годишњакиње.
Директорица школе Азра Феукић потврдила је да се инцидент догодио међу ученицама деветог разреда те да су повријеђене дјевојчице, срећом, стабилно.
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"Данас је у нашој школи дошло до немилог догађаја у деветом разреду када је ученица једног одјељења повриједила друге двије, које су задобиле лакше повреде у предјелу руку. Повријеђеним ученицама је одмах пружена одговарајућа помоћ и збрињавање, те су, према информацијама којима школа располаже, стабилног здравственог стања", изјавила је Феукић за БХ репортер.
Директорица је навела да је школа одмах реаговала и обавијестила родитеље и надлежне службе.
"Школа је одмах предузела све мјере из своје надлежности, позвала родитеље, обавијестила надлежне службе те наставља поступати по законом прописаним процедурама", нагласила је директорица.
Повријеђене дјевојчице превезене су возилом Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Тузла у УКЦ Тузла, гдје им је указана љекарска помоћ, преноси Аваз.
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Петнаестогодишњакиња осумњичена за напад налази се под надзором полиције, док истрагу води Тужилаштво Тузланског кантона.
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