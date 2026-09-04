Држављанин Србије отишао у Шпанију на љетовање, па остао без ноге: Аутом га 'покосила' жена (84)

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Аликанте у Шпанији је 84-годишња мјештанка аутомобилом покосила српског држављанина Јована Петковића док је стајао поред паркираног возила и узимао ствари из гепека! Њему је након незгоде ампутирана нога.
Призор на мјесту удеса је језив - два аутомобила су потпуно смрскана, а према дубини удубљења на пртљажнику српских туриста, пука је срећа што је младић уопште преживио овај силовити удар!
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Како се сазнаје, Јован је у Шпанију допутовао на љетовање са петорицом пријатеља. Група од шесторице другова изнајмила је два рент-а-кар аутомобила како би обилазила обалу. У суботу су кренули ка плажи у околини Аликантеа, када су се накратко зауставили поред пута.
Јован је изашао из возила и пришао гепеку како би узео ствари. У том секунду, на њега и задњи дио аутомобила пуном брзином налетјела је 84-годишња жена за воланом другог возила. Фотографије у поседу портала Телеграф.рс свједоче о каквом страховитом удару је ријеч - лимарија оба возила је потпуно уништена, а пртљажник у који је Јован био загледан претрпио је екстремне деформације.
Љекарска екипа хитне помоћи убрзо је стигла на мјесто несреће и Јовану пружила прву помоћ. Због озбиљности повреда, из локалне болнице у Аликантеу по хитном поступку превезен је у Клинички центар у Валенсији гдје му је ампутирана нога.
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Иако су прве процјене биле изузетно забрињавајуће, љекари у Валенсији успјели су да стабилизују његово стање. Јован се тренутно налази под сталним надзором љекара и ван је животне опасности. Шпанска полиција извршила је увиђај и води истрагу о свим околностима ове драматичне несреће.
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