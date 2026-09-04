Осумњиченима за убиство Новице Елека одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду одредио је притвор до 30 дана Николи К. и Бојану С. који се сумњиче да су 29. августа учествовали у убиству Новице Елека.
- Притвор је према окривљенима Н.К. и С.Б. одређен из законских разлога, односно усљед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело, као и као и с обзиром на то да су основано сумњиви да су извршили кривично дјело за које је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина посљедица кривичног дјела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка - саопштено је из Вишег суда у Београду.
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Окривљеном Н.К., како се додаје, на терет је стављено извршење кривичног дјела тешко убиство, у стицају са кривичним дјелом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а окривљеном С.Б. на терет је стављено извршење кривичног дјела тешко убиство у помагању.
- Против наведеног рјешења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема рјешења - саопштено је из суда.
Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду јуче је саопштило да је покренуло истрагу против Николе К. због сумње да је 29. августа 2026. у Сурчину на подмукао начин убио Елека, а да му је Бојан С. помагао тако што је под аутомобил оштећеног дан раније поставио ГПС уређај за праћење.
- Након тога, директном извршиоцу јављао је гдје се налази Елек. Кобног дана, 29. августа око 20:45 часова осумњичени Никола К. је сачекао оштећеног Н.Е. испред његове породичне куће и када је Н.Е. изашао из возила и није могао да очекује напад, нити да се брани, пришао му и из аутоматске пушке марке „Хеклер і Кох“, у његовом правцу испалио више пројектила. Оштећени је том приликом пао на тротоар, па му је Никола К. пришао и из непосредне близине испалио још неколико пројектила у предјелу главе и лишио га живота - саопштено је јуче из тужилаштва.
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Осумњичени Никола К. и Бојан С. су се на саслушању бранили ћутањем, односно искористили су своје законско право да не износе одбрану.
(Курир)
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