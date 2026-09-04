Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб

Аутор:Огњен Матавуљ
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Приједорска полиција ухапсила је Николу Т. из тог града на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол у Загребу.
Како сазнајемо потјерница је расписана због кривичних дјела из области злоупотребе наркотика.
”Ухапшено лице ће данас бити предато у надлежност Суда БиХ на даље поступање”, наводе у ПУ Приједор.
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