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Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб

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04.09.2026 11:12

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Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је Николу Т. из тог града на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол у Загребу.

Како сазнајемо потјерница је расписана због кривичних дјела из области злоупотребе наркотика.

”Ухапшено лице ће данас бити предато у надлежност Суда БиХ на даље поступање”, наводе у ПУ Приједор.

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Тагови :

Међународна потјерница

Интерполова потјерница

хапшење

Приједор

Дрога

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