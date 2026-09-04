Хапшење у Теслићу: У ауту крио 100 грама дроге, у кући сачмарицу

Аутор:АТВ редакција
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Теслићка полиција ухапсила је А.А. из тог града након што су му у аутомобилу пронашли спид и марихуану, да би у претресу куће открили преправљену сачмарицу.
У ПУ Добој наводе да је А.А. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја.
”Приликом заустављања и контроле аутомобила ”фолскваген”, којим је управљао А.А., полицијски службеници су пронашли и одузели два пакетића са 53,3 грама марихуане, два пакетића са 51,3 грама спида, џоинт и дигиталну вагу”, наводе у ПУ Добој.
По наредби Основног суда у Теслићу извршен је претрес куће, помоћних објекта и возила осумњиченог те је пронађена и одузета преправљена пушка сачмарица ”Mossberg” и три патроне калибра 12 mm.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а по комплетирању предмета против А.А. биће достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима.
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