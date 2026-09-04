Logo

Додик: Српска улаже напоре за привлачење инвестиција

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 11:22

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Републике Српска чини све напоре да се отворе могућности Српске за привлачење инвестиција, а дио тога је сарадња са Кином, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је, новинарима на отварању Форума Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније, рекао да је ЕУ у кризи када је ријеч о пословању, што се одражава на индустријски развој Српске, те да су потребне алтернативе.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Проширити пословну сарадњу са кинеским партнерима

"Њих тражимо кроз овакве форуме, кроз отварање Представништва израелске Привредне коморе и посјетом ове кинеске, значајне, делегације", каже Додик.

Он је навео да Република Српска са Кином већ има реализоване значајне пројекте, те напоменуо да кинески предсједник Си Ђинпинг када говори о развоју "Појас и пут", поготово на Балкану, истиче да је прва инвестиција из тог програма развијена у Републици Српској, а то је Термоелектрана Станари.

Новац

Република Српска

Одређен износ: Осим ученицима, новчана помоћ у Српској стиже и студентима

"То су радили Кинези са њиховом опремом. То нас је ставило на мапу кинеских привредника, јер ако можете направити једну термоелектрану, која се сматра мегапројектом, онда можете и друге пројекте", изјавио је Додик.

Он је указао да је данас свијет у великим промјенама и турбуленцијама.

"Оне се односе на технолошки развој и иновације. За то је један од глобалних лидера Кина, која покушава да тим развојем доминира. Она већ доминира у неким сферама и природан је интерес Републике Српске за овакав развој односа", рекао је Додик, преноси "Срна".

Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.

Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствују предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Српске Саво Минић, министри у Влади Српске, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.

marke km

Друштво

Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Инвестиције

Коментари (0)

Више из рубрике

Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Економија

Влада Српске издваја 23 милиона КМ за подстицаје

3 ч

2
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Цијене горива у Њемачкој руше рекорде

4 ч

1
Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу

Економија

Стиже велика промјена у Русији: Путин открио планове

22 ч

0
Ријал је званични назив за новац у неколико држава свијета као што су Иран, Карат, Оман, Саудијска Арабија. Ова ријеч потиче од шпанске ријечи за стари новац

Економија

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима