Додик: Српска улаже напоре за привлачење инвестиција

Аутор:АТВ редакција
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Републике Српска чини све напоре да се отворе могућности Српске за привлачење инвестиција, а дио тога је сарадња са Кином, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је, новинарима на отварању Форума Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније, рекао да је ЕУ у кризи када је ријеч о пословању, што се одражава на индустријски развој Српске, те да су потребне алтернативе.
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"Њих тражимо кроз овакве форуме, кроз отварање Представништва израелске Привредне коморе и посјетом ове кинеске, значајне, делегације", каже Додик.
Он је навео да Република Српска са Кином већ има реализоване значајне пројекте, те напоменуо да кинески предсједник Си Ђинпинг када говори о развоју "Појас и пут", поготово на Балкану, истиче да је прва инвестиција из тог програма развијена у Републици Српској, а то је Термоелектрана Станари.
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"То су радили Кинези са њиховом опремом. То нас је ставило на мапу кинеских привредника, јер ако можете направити једну термоелектрану, која се сматра мегапројектом, онда можете и друге пројекте", изјавио је Додик.
Он је указао да је данас свијет у великим промјенама и турбуленцијама.
"Оне се односе на технолошки развој и иновације. За то је један од глобалних лидера Кина, која покушава да тим развојем доминира. Она већ доминира у неким сферама и природан је интерес Републике Српске за овакав развој односа", рекао је Додик, преноси "Срна".
Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.
Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствују предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Српске Саво Минић, министри у Влади Српске, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.
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Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.
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