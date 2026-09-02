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Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

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02.09.2026 20:10

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Ријал је званични назив за новац у неколико држава свијета као што су Иран, Карат, Оман, Саудијска Арабија. Ова ријеч потиче од шпанске ријечи за стари новац
Фото: pexels / Amir Ghoorchiani

Иранска валута ријал пала је на рекордно низак ниво од више од 2,2 милиона за један амерички долар, показује средњи курс на тржишту девиза.

Ријал је током протекле седмице ослабио за око 10 одсто усљед обновљених војних напада.

Вриједност валуте преполовила се током годину дана заоштравања америчких санкција и напада САД и Израела који су почели у фебруару.

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Ријал

Долар

Иран

Америка

Инфлација

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