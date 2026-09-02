Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

Иранска валута ријал пала је на рекордно низак ниво од више од 2,2 милиона за један амерички долар, показује средњи курс на тржишту девиза.

Ријал је током протекле седмице ослабио за око 10 одсто усљед обновљених војних напада. Вриједност валуте преполовила се током годину дана заоштравања америчких санкција и напада САД и Израела који су почели у фебруару.

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