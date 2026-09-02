Израелци желе да улажу у Српску, ово их највише привлачи

Аутор:АТВ редакција
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Израелске компаније већ су показале интерес за улагања у Републици Српској и у најави је и једна значајна инвестиција, због чега је веома важно отварање Привредне коморе те земље у Српској, речено је Срни у Министарству привреде и предузетништва Српске.
У ресорном министарству истичу да је то много значајно за даље јачање привредне сарадње и директно повезивање компанија из Републике Српске и Израела.
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Из Министарства наводе да постоји знатан потенцијал за наставак унапређења привредне сарадње Републике Српске и Израела, посебно у металопрерађивачкој и прехрамбеној индустрији, туризму и ИТ сектору у којима Српска располаже конкурентским предностима.
"Према расположивим подацима Централне банке БиХ, Израел тренутно није међу 10 највећих страних инвеститора у Републику Српску. Истовремено, подаци привредних судова Републике Српске показују присуство више привредних субјеката са страним улагањем из Израела, што потврђује да постоји основа за развој и интензивирање пословних веза", истичу у ресорном министарству.
Од 2010. до 2026. године, кажу у Министарству, регистровани су привредни субјекти са израелским капиталом у различитим областима, укључујући производњу производа за грађевинарство, производњу електричне енергије, пољопривреду, рециклажу, производњу одјеће, изградњу пловила, трговину, те постављање индустријских машина и опреме.
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Оваква структура досадашњих улагања показује да постоји простор за додатно ширење сарадње у различитим привредним секторима.
"Имајући у виду постојећа улагања и исказани интерес израелских компанија, може се констатовати да постоји добра основа за даље јачање економских односа. Посебан потенцијал постоји за привлачење нових инвестиција, повезивање домаћих и израелских компанија, трансфер знања и технологија, као и за наступ привредних субјеката Републике Српске на израелском тржишту", наглашавају у Министарству.
У Министарству поручују да Република Српска остаје опредијељена за стварање повољног пословног амбијента и пружање институционалне подршке инвеститорима, с циљем да се постојећа сарадња додатно прошири и конкретизује кроз нове инвестиционе и пословне пројекте.
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У Бањалуци је за сутра планирана свечаност поводом оснивања Привредне коморе Израела у Републици Српској.
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