Logo

Израелци желе да улажу у Српску, ово их највише привлачи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 10:08

Коментари:

5
Израелци желе да улажу у Српску, ово их највише привлачи
Фото: ATV

Израелске компаније већ су показале интерес за улагања у Републици Српској и у најави је и једна значајна инвестиција, због чега је веома важно отварање Привредне коморе те земље у Српској, речено је Срни у Министарству привреде и предузетништва Српске.

У ресорном министарству истичу да је то много значајно за даље јачање привредне сарадње и директно повезивање компанија из Републике Српске и Израела.

Новац

Друштво

Најнижу пензију у ФБиХ повећавају за 1,39 КМ

Из Министарства наводе да постоји знатан потенцијал за наставак унапређења привредне сарадње Републике Српске и Израела, посебно у металопрерађивачкој и прехрамбеној индустрији, туризму и ИТ сектору у којима Српска располаже конкурентским предностима.

"Према расположивим подацима Централне банке БиХ, Израел тренутно није међу 10 највећих страних инвеститора у Републику Српску. Истовремено, подаци привредних судова Републике Српске показују присуство више привредних субјеката са страним улагањем из Израела, што потврђује да постоји основа за развој и интензивирање пословних веза", истичу у ресорном министарству.

Од 2010. до 2026. године, кажу у Министарству, регистровани су привредни субјекти са израелским капиталом у различитим областима, укључујући производњу производа за грађевинарство, производњу електричне енергије, пољопривреду, рециклажу, производњу одјеће, изградњу пловила, трговину, те постављање индустријских машина и опреме.

Ебола Конго

Свијет

Број преминулих од еболе премашио 3.000

Оваква структура досадашњих улагања показује да постоји простор за додатно ширење сарадње у различитим привредним секторима.

"Имајући у виду постојећа улагања и исказани интерес израелских компанија, може се констатовати да постоји добра основа за даље јачање економских односа. Посебан потенцијал постоји за привлачење нових инвестиција, повезивање домаћих и израелских компанија, трансфер знања и технологија, као и за наступ привредних субјеката Републике Српске на израелском тржишту", наглашавају у Министарству.

У Министарству поручују да Република Српска остаје опредијељена за стварање повољног пословног амбијента и пружање институционалне подршке инвеститорима, с циљем да се постојећа сарадња додатно прошири и конкретизује кроз нове инвестиционе и пословне пројекте.

Коњиц пожар

Градови и општине

Пожар код Коњица ван контроле: Гашење отежава неприступачан терен

У Бањалуци је за сутра планирана свечаност поводом оснивања Привредне коморе Израела у Републици Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Република Српска

улагања

Инвестиције

Коментари (5)

Више из рубрике

Новац, плаћање

Економија

Планирате кредит: Банке у БиХ најавиле нове услове

5 ч

0
Зора Видовић и Срђан Амиџић

Економија

Сутра потписивање споразума о зајму за унапређење здравственог система Српске

22 ч

0
Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?

Економија

Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?

23 ч

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Када се отвара први Лидл у БиХ?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима