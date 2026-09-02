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Планирате кредит: Банке у БиХ најавиле нове услове

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02.09.2026 08:20

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Банке у БиХ сматрају да ће у трећем кварталу бити незнатно повећана потражња становништва за кредитима, и то потрошачким и ненамјенским, те да се очекује и повећање потражње предузећа, при чему су очекивања у погледу њеног раста знатно умјеренија у односу на претходни квартал, показује анкета Централне банке БиХ.

Резултат из прикупљених одговора осам највећих банака у BiH указује да банке сматрају да ће за предузећа бити пооштрени кредитни стандарди у трећем кварталу, док ће бити ублажени стандарди за одобравање стамбених кредита становништву.

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Банке су навеле да је потражња становништва за стамбеним, ненамјенским и потрошачким кредитима наставила да расте у другом кварталу.

"Као и у претходном, и у другом кварталу нису промијењени услови за одобравање кредита становништву. У другом кварталу нето резултат из прикупљених одговора указује да није било промјене у погледу учешћа одбијених захтјева за одобрење кредита становништву у односу на претходни квартал", саопштили су из Централне банке.

И у другом кватралу ове године наставила је да расте потражња предузећа за кредитима, како краткорочним тако и дугорочним, код којих је забиљежен нешто израженији раст.

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У погледу услова одобравања кредита предузећима у другом кварталу, каматне марже имале су нето ефекат пооштравања, док су провизије и накнаде, захтјеви у погледу колатерала, рок отплате и максимални износ кредита остали непромијењени у односу на претходни квартал.

(Radiosarajevo)

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Тагови :

кредит

банка

Камате

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