Планирате кредит: Банке у БиХ најавиле нове услове

Аутор:АТВ редакција
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Банке у БиХ сматрају да ће у трећем кварталу бити незнатно повећана потражња становништва за кредитима, и то потрошачким и ненамјенским, те да се очекује и повећање потражње предузећа, при чему су очекивања у погледу њеног раста знатно умјеренија у односу на претходни квартал, показује анкета Централне банке БиХ.
Резултат из прикупљених одговора осам највећих банака у BiH указује да банке сматрају да ће за предузећа бити пооштрени кредитни стандарди у трећем кварталу, док ће бити ублажени стандарди за одобравање стамбених кредита становништву.
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Банке су навеле да је потражња становништва за стамбеним, ненамјенским и потрошачким кредитима наставила да расте у другом кварталу.
"Као и у претходном, и у другом кварталу нису промијењени услови за одобравање кредита становништву. У другом кварталу нето резултат из прикупљених одговора указује да није било промјене у погледу учешћа одбијених захтјева за одобрење кредита становништву у односу на претходни квартал", саопштили су из Централне банке.
И у другом кватралу ове године наставила је да расте потражња предузећа за кредитима, како краткорочним тако и дугорочним, код којих је забиљежен нешто израженији раст.
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У погледу услова одобравања кредита предузећима у другом кварталу, каматне марже имале су нето ефекат пооштравања, док су провизије и накнаде, захтјеви у погледу колатерала, рок отплате и максимални износ кредита остали непромијењени у односу на претходни квартал.
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