Лидл одредио термин за отварање у БиХ, рок за пријаве за посао истиче

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки трговачки ланац Лидл интензивирао је припреме за почетак пословања у БиХ а прве продавнице могле би бити отворене у марту 2027. године.
Компанија још није званично објавила датум почетка рада, али Тузлаинфо.ба, позивајући се на неколико поузданих извора, наводи да је већ израђен детаљан план активности које претходе отварању продајних објеката.
Дио раније запослених радника на руководећим позицијама започиње обуку како би био спреман за организацију пословања и пријем првих купаца.
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Истовремено траје велики процес запошљавања продавача и радника на другим позицијама. Лидл је расписао конкурс за пријем више од 1.000 радника у више од 20 градова и општина широм БиХ.
Рок за пријаве истиче 30. септембра, док би избор кандидата требао бити завршен почетком октобра. Након тога слиједи обука нових запосленика у складу с правилима и стандардима компаније.
По окончању запошљавања и обуке услиједиће завршно уређење продајних објеката. Овај процес обухватиће инсталирање потребне опреме, организацију простора и пуњење продавница робом.
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Уколико припреме буду текле према садашњем плану, Лидл би прве купце у БиХ могао примити у марту 2027. године.
Званична потврда компаније о тачном датуму отварања још се очекује.
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