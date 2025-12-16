Лидл открио важне детаље о платама потенцијалних радника

Извор:
Крајем октобра у Хрватској је у сектору трговине било запослено 230.108 радника, показују најновији подаци.
Трговина је већ у августу први пут престигла прерађивачку индустрију и постала сектор с највише запослених у Хрватској, статус који је задржала и у септембру и октобру.
Број запослених у трговини на велико и мало те поправкама моторних возила и мотоцикала у октобру је порастао за 0,3 одсто у односу на септембар, а 0,4 посто у односу на исти мјесец прошле године.
Ријеч је о сектору у којем већину запослених чине жене, док су просјечне плате и даље ниже него у бројним другим дјелатностима. Ипак, година 2024. донијела је знатна повећања примања у већини трговина, у распону од 2 до чак 57 посто.
Највеће плате биљеже Кауфланд и Лидл, два ланца која годинама конкуришу за титулу најпожељнијег послодавца у трговини.
Просјечна нето плата у Кауфланду је 1.637 евра, што је раст од 16 % у односу на 2023. У Лидлу је просјечна нето плата 1.634 евра, раст 11 % у односу на годину прије.
Више плате и додатне погодности повећавају интерес кандидата, али селекцијски процеси постају све захтјевнији, што потврђују и искуства пријављених.
Корисник Редита "панда_кц", описао је своје искуство пријаве за посао у Кауфланду, истичући да сам процес изгледа као да траже новог предсједника управе, без обзира на то на које се радно мјесто пријавиш.
“Мислим да је ишло у четири рунде селекције. Прво је ишао зум интервју, након чега је слиједило онлајн тестирање у три различита круга – логички тестови, језички тестови и математички тестови. Колико се сјећам, било је 18 питања и шест минута по сваком кругу. Нека су питања била смислена, а нека потпуно нелогична. На примјер, математички дио састојао се од изјаве, таблице од 150 редова и одговора: ДА, НЕ и НЕ ЗНАМ”, написао је у објави на Редиту.
“Морао сам направити презентацију на једну од њихових тема. Лајв интервјуи и ‘игра улога’ су трајали око три сата и одржавали се у њиховом сједишту. Прво је био интервју с три особе (колико се сјећам, жена из ХР-а која је од почетка водила поступак, директор сектора и још један радник из тог сектора – вјероватно будући надређени у случају проласка), гдје сам, између осталог, морао излагати и презентацију коју сам раније послао", рекао је и додао:
"Затим су се придружиле још три раднице из ХР-а и услиједила је ‘игра улога’ – дали су ми сценарио на папиру који сам морао прочитати, а затим сам с једном од ХР радница морао одглумити ситуацију пред осталих пет њих, како би видјели моју реакцију. Даље нисам прошао, али пријатељица која је прошла у сљедећи круг (а на крају ипак није добила посао) рекла ми је да су је додатно звали на разгледање радног мјеста".
Искуства кандидата разликују се, а поједини наводе и ситуације из ранијих година. Једна корисница описала је пријаву током школовања:
"Јој, Кауфланд… То искуство сам скоро потиснула. Било је то у задњем разреду средње школе. Пријавила сам се како бих покушала нешто радити. Позвали су ме на разговор, који се заправо претворио у четири сата рада на каси, на туђу шифру. Колегиница са касе била је изразито неугодна, а ја сам први пут у животу сједила за касом. Након тог искуства – дала сам петама вјетра”, написала је на Редиту.
Лидл на својој страници пишу да се кандидати пријављују искључиво онлајн, путем отворених конкурса. Свака пријава добија одговор. Ако повратне информације нема двије седмице након истека конкурса, кандидати се подстичу да се јаве.
Из Лидла наводе да доб није важан критеријум при запошљавању, важни су искуство, образовање и потребне вјештине.
Што се тиче плата, Лидл наглашава да су оне пословна тајна те се износ открива тек у финалном кругу селекције.
Компанија наводи како су њихове плате “изнад хрватског просјека за одређено радно мјесто”.
Ланац "дм" годинама држи статус једног од најатрактивнијих послодаваца у Хрватској. На једно радно мјесто пријављује се више кандидата него у већини других трговачких ланаца, преноси "Дневно".
Њихов процес укључује пријаву путем онлајн портала, телефонски разговор, упознавање уживо, интервју и према потреби тестирање, јасну и правовремену повратну информацију свим кандидатима.
