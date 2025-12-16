Logo
Цвијановић: Тврдње да власт у Српској гради ближе односе са Хрватском него са Србијом су бесмислице

Фото: Srna

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су најобичнија подметања и бесмислице тврдње појединих медија да власт у Републици Српској, како наводе, гради ближе односе са Хрватском него са Србијом.

Упитана да прокоментарише ове медијске написе, као и да власт предвођена СНСД-ом "толерише изградњу одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори", Цвијановић је рекла за Срну да је очито да постоји машинерија која настоји продуковати ту тему, али постоји и здрав разум који има логичан одговор на та подметања.

"И шта год ко причао, Србија је и најважнији и најприроднији ослонац за Републику Српску. Да ли то стварно треба некоме објашњавати? Управо су они који су на сваки начин или критиковали или подметали клипове да би спријечили ту сарадњу, сад почели да причају како се Република Српска, под вођством СНСД-а тобоже окреће Хрватској. То је глупост", поручила је Цвијановић, која је и потпредсједник СНСД-а.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили"

Што се Хрватске тиче, додала је Цвијановић, имамо интерес да реализујемо инфраструктурне пројекте као што је гранични прелаз у Градишци, зато што је то у интересу наших грађана и наше привреде.

"Када је ријеч о Трговској гори, ту имамо интерес да заштитимо своје грађане. Оба ова питања су првенствено предмет рада институција БиХ, а она је показала хроничну неспособност да се бави било којим животним питањем, поготово ако се односи на територију Републике Српске, мада нису способне да нешто ураде ни у ФБиХ", истакла је Цвијановић.

Цвијановић и Тришић Бабић

Република Српска

Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

Она је подсјетила да је политичко Сарајево блокирало и неколико важних пројеката са Србијом, опет зато што су они важни за Републику Српску.

"А, коначно, и да кажем да је вишедимензионална глупост теза, која се надахнуто пласира од појединих кобајаги зналаца, како је као 'Милорад Додик ушао у преговоре са Американцима о скидању санкција без консултација са Београдом'. Глупо је постављена теза, па је глупа и сва разрада коју су 'душебрижници' у вези с њом развили", нагласила је Цвијановић.

