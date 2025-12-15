Цвијановић: У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили"

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сматра да је глупост тврдња посланика "тројке" у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да један Американац, са јасном политичком идентификацијом "угрожава" неки амерички инвестициони пројекат.
"У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили". Они су устрави нервозни", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс поводом оцјене посланика "тројке" да дјеловање Макса Приморца и Жељане Зовко као примарни циљ има оспоравање и заустављање реализације пројекта "Јужне интерконекције".
Цвијановићева је навела да истина боли и да је инвазивна хегемонистичка сарајевска политика упорно охрабривана такозваним диктаторским "бонским овлаштењем" учинила БиХ пропалом државом.
Она је додала да се не реферише на ставове Макса Приморца, него на хистеричне реакције деструктивног Сарајева које би забранило свакоме да прича ако не одражава њихове унитаристичке антидејтонске ставове.
"Посебна је глупост тврдити да један Американац, са јасном политичком идентификацијом `угрожава` неки амерички инвестициони пројекат. Гомила размажених медиокритета који су умислили да управљају планетом", нагласила је Цвијановићева.
У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили". Они су уствари нервозни. Истина боли - инвазивна хегемонистичка сарајевска политика упорно охрабривана тзв. диктаторским Бонским овлаштењема учинила је БиХ пропалом државом. Не реферишем се на ставове Макса Приморца, него на… pic.twitter.com/3FtFwyTaxd— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) December 15, 2025
