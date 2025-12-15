Logo
Цвијановић: У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили"

Извор:

АТВ

15.12.2025

20:12

Цвијановић: У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили"
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сматра да је глупост тврдња посланика "тројке" у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да један Американац, са јасном политичком идентификацијом "угрожава" неки амерички инвестициони пројекат.

"У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили". Они су устрави нервозни", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс поводом оцјене посланика "тројке" да дјеловање Макса Приморца и Жељане Зовко као примарни циљ има оспоравање и заустављање реализације пројекта "Јужне интерконекције".

Цвијановићева је навела да истина боли и да је инвазивна хегемонистичка сарајевска политика упорно охрабривана такозваним диктаторским "бонским овлаштењем" учинила БиХ пропалом државом.

Анис Калајџић

Хроника

Анису Калајџићу продужен притвор: Из пиштоља усмртио Алдину Јахић

Она је додала да се не реферише на ставове Макса Приморца, него на хистеричне реакције деструктивног Сарајева које би забранило свакоме да прича ако не одражава њихове унитаристичке антидејтонске ставове.

"Посебна је глупост тврдити да један Американац, са јасном политичком идентификацијом `угрожава` неки амерички инвестициони пројекат. Гомила размажених медиокритета који су умислили да управљају планетом", нагласила је Цвијановићева.

Таг:

Жељка Цвијановић

