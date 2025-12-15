Logo
Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД

15.12.2025

20:01

Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је словачког премијера Роберта Фица да посјети Сједињење Америчке Државе средином 2026. године како би потписали споразум о сарадњи двије земље у области нуклеарне енергије и додао да је Словачка поштована земља због "суверене спољне политике", саопштио је данас Фицо.

"Част ми је што ми је специјални изасланик америчког предсједника уручио писмени позив за посјету САД и састанак са Трампом. Желимо заједнички да подржимо потписивање међувладиног споразума између Словачке и САД о сарадњи у нуклеарној енергији и размијенимо мишљења о најактуелнијим свјетским темама", навео је Фицо у објави на Фејсбуку.

Словачки премијер је прецизирао да ће временски оквир посјете бити обиљежавање 250. годишњице независности САД и одржавање Свјетског првенства у фудбалу.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

"Суверена спољна политика усмјерена ка све четири стране свијета доноси своје резултате. Поштовани смо, добијамо инвестиционе понуде, а свјетски лидери нас не избјегавају", истакао је Фицо.

Роберт Фицо

Доналд Трамп

