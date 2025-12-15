Logo
Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

15.12.2025

19:05

Фото: Pixabay

Најмање 20 особа је страдало у поплавама изазваним изливањем ријеке у источном боливијском региону Санта Круз, а више од 20 води као нестало, док је више стотина породица остало без домова.

Очекује се да ће додатно расти број страдалих како спасилачке екипе буду стизале до неприступачних подручја, изјавио је заменик министра цивилне заштите Алфредо Троче, пренео је Ројтерс.

"Нажалост, потврђено је да је пронађено још 16 тела, чиме је укупан број жртава достигао 20. Имамо и око двадесет несталих", рекао је Троче за државну телевизију Боливија ТВ.

Он је навео да је хеликоптерима спасено најмање 300 људи, док је око 2.100 породица погођено поплавама у подручју ријеке Пираи.

Према подацима боливијске Националне метеоролошке и хидролошке службе, јаке кише почеле су рано у суботу.

Званичници очекују побољшање временских услова у наредним данима, што би требало да олакша спасилачке операције како се ниво воде буде повлачио.

Метеоролози упозоравају да комбиновани ефекти климатских појава Ел Нињо и Ла Ниња доводе до појачаних падавина у басену реке Амазон.

