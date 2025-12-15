Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

15.12.2025
19:05
Коментари:0
Најмање 20 особа је страдало у поплавама изазваним изливањем ријеке у источном боливијском региону Санта Круз, а више од 20 води као нестало, док је више стотина породица остало без домова.
Очекује се да ће додатно расти број страдалих како спасилачке екипе буду стизале до неприступачних подручја, изјавио је заменик министра цивилне заштите Алфредо Троче, пренео је Ројтерс.
"Нажалост, потврђено је да је пронађено још 16 тела, чиме је укупан број жртава достигао 20. Имамо и око двадесет несталих", рекао је Троче за државну телевизију Боливија ТВ.
Он је навео да је хеликоптерима спасено најмање 300 људи, док је око 2.100 породица погођено поплавама у подручју ријеке Пираи.
Свијет
Ево како је Брајан Волш реговао када је проглашен кривим
Према подацима боливијске Националне метеоролошке и хидролошке службе, јаке кише почеле су рано у суботу.
Званичници очекују побољшање временских услова у наредним данима, што би требало да олакша спасилачке операције како се ниво воде буде повлачио.
Метеоролози упозоравају да комбиновани ефекти климатских појава Ел Нињо и Ла Ниња доводе до појачаних падавина у басену реке Амазон.
Најновије
Најчитаније
19
43
19
39
19
39
19
29
19
23
Тренутно на програму