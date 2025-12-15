Сијарто: Тражимо да Кијев положи рачуне за потрошена средства

Извор:
Мађарска и даље захтијева од Украјине да положи рачуне за потрошена средства, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Предложио сам да наставимо да захтијевамо од Украјине да положи рачуне за средства ЕУ која је до сада примила, јер овај најновији корупцијски скандал јасно показује да је велики дио новца ЕУ вјероватно отишао на подршку корумпираном систему", рекао је Сијарто новинарима након састанка министара спољних послова земаља ЕУ.
Сијарто је рекао раније да ЕУ жели да пребаци мисију обучавања украјинских оружаних снага у Украјину, али да је то "црвена линија" за Будимпешту.
