Logo
Large banner

Сијарто: Тражимо да Кијев положи рачуне за потрошена средства

Извор:

СРНА

15.12.2025

18:47

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска и даље захтијева од Украјине да положи рачуне за потрошена средства, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Предложио сам да наставимо да захтијевамо од Украјине да положи рачуне за средства ЕУ која је до сада примила, јер овај најновији корупцијски скандал јасно показује да је велики дио новца ЕУ вјероватно отишао на подршку корумпираном систему", рекао је Сијарто новинарима након састанка министара спољних послова земаља ЕУ.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

Сијарто је рекао раније да ЕУ жели да пребаци мисију обучавања украјинских оружаних снага у Украјину, али да је то "црвена линија" за Будимпешту.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака сутра ће бити дан из снова

1 ч

0
Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

Република Српска

Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

1 ч

1
Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Свијет

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0

Више из рубрике

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Свијет

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0
Млада повријеђена у тучи на свадби

Свијет

Млада повријеђена у тучи на свадби

2 ч

0
Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

Свијет

Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner