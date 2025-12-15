Logo
Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

15.12.2025

16:51

Коментари:

0
Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

ФБИ је саопштио да је спријечио бомбашке нападе у Лос Анђелесу за Нову годину, притом ухапшено је пет чланова екстремистичке про-палестинске групе која је оптужена за планирање напада у "граду анђела", сазнаје Њујорк пост.

Према извору из полиције, пријетња је била "вјеродостојна"“ и потицала је од радикалних чланова групе ТИЛФ".

Четворо је ухапшено у Луцерн валију у пустињи Мохави, гдје су екстремисти наводно тестирали импровизоване експлозиве, док је пети ухапшен у Њу Орлеансу.

Друштво

Ево колико је дјеце рођено у Српској током прошле године

"Након интензивне истраге, Министарство правде, у сарадњи са нашим ФБИ, спријечило је оно што би био масиван и ужасан терористички план у Централном округу Калифорније (Окружје Оринџ и Лос Анђелес)“, написала је данас на платформи Икс државна тужитељка Пам Бонди.

"ТИЛФ - екстремно-лијева, про-палестинска, анти-владина и анти-капиталистичка група - припремала је низ бомбашких напада на више циљева у Калифорнији, почевши од Нове године", рекла је Бонди. "Група је такође планирала да циља агенте и возила Америчке служба за имиграцију и царину."

Друштво

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

"Ово је био изузетан напор наших канцеларија америчких тужилаца и ФБИ да Американци могу живјети у миру. Наставићемо да гонимо ове терористичке групе и доведемо их правди", додала је она, пише Њујорк пост.

ФБИ

Терористички напад

Коментари (0)
