Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

15.12.2025
16:51
Коментари:0
ФБИ је саопштио да је спријечио бомбашке нападе у Лос Анђелесу за Нову годину, притом ухапшено је пет чланова екстремистичке про-палестинске групе која је оптужена за планирање напада у "граду анђела", сазнаје Њујорк пост.
Према извору из полиције, пријетња је била "вјеродостојна"“ и потицала је од радикалних чланова групе ТИЛФ".
Четворо је ухапшено у Луцерн валију у пустињи Мохави, гдје су екстремисти наводно тестирали импровизоване експлозиве, док је пети ухапшен у Њу Орлеансу.
"Након интензивне истраге, Министарство правде, у сарадњи са нашим ФБИ, спријечило је оно што би био масиван и ужасан терористички план у Централном округу Калифорније (Окружје Оринџ и Лос Анђелес)“, написала је данас на платформи Икс државна тужитељка Пам Бонди.
"ТИЛФ - екстремно-лијева, про-палестинска, анти-владина и анти-капиталистичка група - припремала је низ бомбашких напада на више циљева у Калифорнији, почевши од Нове године", рекла је Бонди. "Група је такође планирала да циља агенте и возила Америчке служба за имиграцију и царину."
"Ово је био изузетан напор наших канцеларија америчких тужилаца и ФБИ да Американци могу живјети у миру. Наставићемо да гонимо ове терористичке групе и доведемо их правди", додала је она, пише Њујорк пост.
