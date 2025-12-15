Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

15.12.2025
Мађарска и Словачка завршиле су правне припреме за подношење тужбе Европском суду правде против лидера ЕУ који захтијевају да се до почетка 2028. године потпуно забрани увоз руског гаса и нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је новинарима у Бриселу рекао да су Мађарска и Словачка одлучиле да удруже напоре и заједно се успротиве забрани пред највишим судом ЕУ, чим се одлука јавно саопшти и чим то постане правно могуће.
Према његовим ријечима, Европска комисија планом за одбацивање руских енергената крши законе ЕУ, пренио је ТАСС.
- Основни уговор јасно указује да је формирање националног енергетског биланса у надлежности држава, а иницијатива Брисела угрожава енергетску безбједност Мађарске - истакао је Сијарто.
Европски савјет одобрио је 20. октобра забрану куповине гаса и нафте из Русије од 1. јануара 2028. године.
