Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

15.12.2025

16:08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ
Фото: АТВ

Мађарска и Словачка завршиле су правне припреме за подношење тужбе Европском суду правде против лидера ЕУ који захтијевају да се до почетка 2028. године потпуно забрани увоз руског гаса и нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је новинарима у Бриселу рекао да су Мађарска и Словачка одлучиле да удруже напоре и заједно се успротиве забрани пред највишим судом ЕУ, чим се одлука јавно саопшти и чим то постане правно могуће.

Према његовим ријечима, Европска комисија планом за одбацивање руских енергената крши законе ЕУ, пренио је ТАСС.

- Основни уговор јасно указује да је формирање националног енергетског биланса у надлежности држава, а иницијатива Брисела угрожава енергетску безбједност Мађарске - истакао је Сијарто.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија одлучно осуђује варварски терористички напад у Аустралији

Европски савјет одобрио је 20. октобра забрану куповине гаса и нафте из Русије од 1. јануара 2028. године.

