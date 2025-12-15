Кремљ: Русија одлучно осуђује варварски терористички напад у Аустралији

Извор:
Sputnjik
15.12.2025
16:04
Коментари:0
Русија одлучно осуђује варварски терористички напад у Аустралији, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Русија најодлучније осуђује варварски терористички напад који су у Аустралији извели екстремисти. Нарочито згражава чињеница да је напад почињен на вјерској основи, и то на један од најважнијих и најсветијих празника за све Јевреје — Хануку“, поручио је представник Кремља.
Он је подсјетио да је руски предсједник Владимир Путин честитао Јеврејима празник Хануку.
Сцена
Ово је једини аутомобил који је Сузана задржала након Сашине смрти
Раније је премијер Аустралије Ентони Албаниз саопштио да је земљи неопходно да „искоријени“ антисемитизам у свим његовим облицима. Према његовим ријечима, након полицијске истраге савезна влада ће размотрити „све што је неопходно“, укључујући и све законодавне мјере.
Градови и општине
Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности
Подсјетимо, током обиљежавања јеврејског празника Хануке, 14. децембра, на плажи у Сиднеју дошло је до пуцњаве. Према посљедњим подацима, број жртава порастао је на 16, док су још 42 особе пребачене у болницу.
Нападачи су били отац и син, Саџид и Навид Акрам, стари 50 и 24 година, објавили су локални медији.
Отац је убијен на лицу мјеста, док се син налази у болници, у критичном стању, пише Спутњик.
Сцена
34 мин0
Савјети
42 мин0
Наука и технологија
44 мин0
БиХ
45 мин0
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму