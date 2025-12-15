Ово је једини аутомобил који је Сузана задржала након Сашине смрти

Поред супруге Сузане, кћерке Александре и сина Данијела, иза себе је оставио и имовину о којој се много говорило, а посебну пажњу привукла је његова импресивна колекција луксузних аутомобила.

Током живота важио је за страственог колекционара скупоцених четвороточкаша - у његовој гаражи смјењивали су се ламборгини, ферари, порше, али и ексклузивни модели мерцедеса и BMW-а.

Управо зато, убрзо након његове смрти поставило се питање коме ће припасти аутомобили чија је укупна вриједност процјењивана на око милион евра.

Одговор је дала његова супруга Сузана Јовановић, која је открила да већина аутомобила више није у њиховом власништву.

- Аутомобиле, неке сам продала, неке нисам. Продаћу их ако то интересује нацију, јер од дјеце нико не вози те аутомобиле, не возим их ни ја. Дјеца хоће друге аутомобиле. Беспотребно ми стоје, само су расход. Данас возим "смарта", тако да мени ни "ферари", ни "ламборгини" нису потребни да бих се доказивала или била примјећена. Живим за друге ствари које немају цијену - окренута сам Богу и духовним вриједностима. Оно што не може новцем да се купи, то је за мене најврједније - рекла је Сузана Јовановић за Скандал.

Управо тај "смарт", који Сузана већ годинама вози због практичности и јефтинијег одржавања, једини је аутомобил за који је сигурно да је остао у гаражи на Бежанијској коси.

Иначе, Поповић никада није крио љубав према аутомобилима, а својевремено је говорио и о првим великим куповинама.

- У то вријеме је важило правило да, ако имаш стан, не можеш да купиш кућу и обрнуто. Сјећам се, појавио се код нас „мерцедес 190 Е“, један примјерак је стигао у земљу, баш кад смо те 1983. године дошли с турнеје из Аустралије, пуни пара. Одем да га купим, а они кажу како га је већ резервисала госпођа Неда Украден, па не вриједи ни што могу одмах да искеширам сав новац. Ипак, седам дана касније су ме звали с објашњењем да је она одустала и купио сам га. Иначе, у то вријеме све паре које смо зарађивали ишле су на жиро рачун. Инспекција би након концерта одмах пребројала карте и новац, а знало се коме све иде проценат: за општински порез, Црвени крст, дворану, па држави и нама. Знам да сам те 1983. платио порез на укупан приход грађана 200.000 марака - рекао је својевремено Поповић.

Према доступним подацима, у његовом власништву налазили су се "смарт" за градску вожњу вредан око 10.000 евра, BMW и8 плаћен око 150.000 евра, "мерцедес ГЛ 350" вриједан око 67.000 евра, "мерцедес МЛ 320" процијењен на око 10.000 евра, као и два електрична BMW модела укупне вриједности близу 200.000 евра. Посебну пажњу привлачио је и луксузни кабриолет врјиедан око 230.000 евра.

Укупна вриједност његове аутомобилске колекције годинама је процјењивана на око милион евра, али је, како сада стоје ствари, већина тих скупоцјених возила пронашла нове власнике, док је породица задржала само оно што им је заиста потребно.