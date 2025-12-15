Logo
Прекинут програм уживо због водитеља: Миломир Марић доживео пех

Извор:

Телеграф

15.12.2025

07:45

Прекинут програм уживо због водитеља: Миломир Марић доживео пех
Фото: Printscreen/Tanjug

Новинар и водитељ Миломир Марић доживио је непријатност током гостовања у програму уживо.

Водитељ је све вријеме регуларно сједио на столици да би у једном тренутку столица спустила а он доживио пех. Сви су у студију одмах реаговали.

Миломир Марић је током гостовања сједио са осталим гостима и дискутовао на одређену тему, кад је столица од‌једном кренула ка доле, па се он придржао да не заврши на поду.

- Паде човјек - рекао је Вања Булић, који је такође био у студију јутарњег програма Тан‌југ ТВ.

Миломир Марић имао проблема са столицом
Миломир Марић имао проблема са столицом

Водитељу су сви прискочили у помоћ а он се само насмијао.

Емисија се наставила пошто је Марићу подешена столица.

Миломир Марић имао проблема са столицом у студију
Миломир Марић имао проблема са столицом у студију

Водитељ Миломир Марић је недавно напустио Хепи ТВ и прешао на ТВ Прва и тиме изненадио многе. Емисија на Хепију задржала је оригинални назив емисије "Ћирилица" и води је други водитељ, док се на ТВ Прва емитује емисија под називом "Ћирилица Миломира Марића".

Водитељ тврди да су од њега отели емисију коју је створио.

- Свако прави своју "Ћирилицу", то је опште познато. Узима ко стигне. Тај што је отео мени "Ћирилицу", хтио је да украде и од Вука Караџића, међутим тражили су да научи сва слова, а није могао, па му било лакше да украде од мене - рекао је на почетку Марић.

Зеленски-15122025

Свијет

Данас наставак разговора званичника Украјине и САД у Берлину, долазе и европски лидери

Након тога је прокоментарисао то што тренутно постоје две емисије "Ћирилица", једна на телевизији "Хепи" и једна коју он води на телевизији "Прва":

- Више, ко зна колико ће их бити. Свако ће имати своју "Ћирилицу".

(Телеграф)

Milomir Marić

