Logo
Large banner

Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

Извор:

Телеграф

14.12.2025

16:51

Коментари:

0
Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Милица Митровић открила је да њихов пас ускоро очекује штенце и да ће у дом стићи ново појачање.

Милица је објавила видео ултразвука свог љубимца, а у снимку је означила и ћерку Андреу, док је у позадини ишла пјесма "Бебе" групе "Вампири"

Жељко и Милица Митровић обожавају свог љубимца Луси, коју неријетко воде на путовања, а њихов пас има и свој гардеробер и поседује скупоцене ствари.

Директор Пинк телевизије и његова супруга важе за складан пар, а поред породичног живота, они су и пословни партнери.

Иако је разлика у годинама између њих четири године, Жељко је рођен 1967., а Милица 1971., многи сматрају да је идеална за складан брак и партнерски живот. Пар има двије ћерке, а Милица често дијели тренутке из породичног живота са пратиоцима на друштвеним мрежама.

пожар икона

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Подсјетимо, власник Пинк телевизије Жељко Митровић током националног дневника уживо у програму саопштио да је спремио сто раскида уговора.

- Ја сам се нашалио са медвједом на Инстаграму али се ради о озбиљној ствари. Налазимо се на прагу најуспјешније сезоне икада, осим појединих сектора који се не развијају, па сам решио да пресечем без икаквих емоција и компромиса, не кажем да је увијек био само проблем у људима, некада је био проблем и у мени јер сам им давао превише ствари да раде, процес промјена ће трајати 60 дана и на сваких десетак дана ћу саопштити шта има ново, данас смо поставили 10 нових позиција, толико људи је и замењено, рекао је Жељко Митровић.

илу-јетра-18092025

Здравље

Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

- Разлог промјена је што су поједини људи функционисали тако да су долазили на посао неколико пута недјељно или уопште нису ни долазили, сто раскида уговора ћемо сигурно направити, биће и болних резова, рекао је Жељко.

Жељко Митровић је потписао нове уговоре. Нова лица компаније Пинк су Предраг Павловић Баки, Дарко Поповић, Александар Ђаја, Стојан Ђорђевић, Катарина Илијашевић, Неша Серефијановић, Павле Рашковић, Марко Јовичић, Вељко Поповић, Лука Ивковић и Сашка Караш.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Жељко Митровић

pink

ultrazvuk

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФИФА објавила важну вијест

Фудбал

ФИФА објавила важну вијест

4 ч

0
Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Сцена

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

4 ч

0
Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Сцена

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

4 ч

0
Рачунање, дигитрон / Каматне стопе у Швајцарској ће бити 0 одсто

Економија

Од јануара нови порез стиже на наплату

4 ч

0

Више из рубрике

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Сцена

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

4 ч

0
Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Сцена

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

4 ч

0
Хаос на концерту Лејди Гаге: Плесач пао са бине усред наступа

Сцена

Хаос на концерту Лејди Гаге: Плесач пао са бине усред наступа

5 ч

0
Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију

Сцена

Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner