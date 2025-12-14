Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

Извор:
Милица Митровић открила је да њихов пас ускоро очекује штенце и да ће у дом стићи ново појачање.
Милица је објавила видео ултразвука свог љубимца, а у снимку је означила и ћерку Андреу, док је у позадини ишла пјесма "Бебе" групе "Вампири"
Жељко и Милица Митровић обожавају свог љубимца Луси, коју неријетко воде на путовања, а њихов пас има и свој гардеробер и поседује скупоцене ствари.
Директор Пинк телевизије и његова супруга важе за складан пар, а поред породичног живота, они су и пословни партнери.
Иако је разлика у годинама између њих четири године, Жељко је рођен 1967., а Милица 1971., многи сматрају да је идеална за складан брак и партнерски живот. Пар има двије ћерке, а Милица често дијели тренутке из породичног живота са пратиоцима на друштвеним мрежама.
Подсјетимо, власник Пинк телевизије Жељко Митровић током националног дневника уживо у програму саопштио да је спремио сто раскида уговора.
- Ја сам се нашалио са медвједом на Инстаграму али се ради о озбиљној ствари. Налазимо се на прагу најуспјешније сезоне икада, осим појединих сектора који се не развијају, па сам решио да пресечем без икаквих емоција и компромиса, не кажем да је увијек био само проблем у људима, некада је био проблем и у мени јер сам им давао превише ствари да раде, процес промјена ће трајати 60 дана и на сваких десетак дана ћу саопштити шта има ново, данас смо поставили 10 нових позиција, толико људи је и замењено, рекао је Жељко Митровић.
- Разлог промјена је што су поједини људи функционисали тако да су долазили на посао неколико пута недјељно или уопште нису ни долазили, сто раскида уговора ћемо сигурно направити, биће и болних резова, рекао је Жељко.
Жељко Митровић је потписао нове уговоре. Нова лица компаније Пинк су Предраг Павловић Баки, Дарко Поповић, Александар Ђаја, Стојан Ђорђевић, Катарина Илијашевић, Неша Серефијановић, Павле Рашковић, Марко Јовичић, Вељко Поповић, Лука Ивковић и Сашка Караш.
