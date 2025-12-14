Logo
Од јануара нови порез стиже на наплату

Танјуг

14.12.2025

16:14

Фото: Pexels/Photo by Mikhail Nilov
Фото: Pexels/Photo by Mikhail Nilov

Организован је панел "Климатска и трговинска политика - да ли је регион спреман за ЦБАМ" посвећеном увођењу националног пореза на емисије угљен-диоксида од 1. јануара, наводи се у најновијем билтену НАЛЕД-а.

Помоћница министра у Министарству енергетике Јована Јоксимовић истакла је да је Србија посљедње двије и по године интензивно радила са Европском комисијом како би домаћи механизам био признат у ЕУ.

"Успјешно смо издејствовали да се карбон таксе земаља које зависе од угља, као што је Србија гдје се 60 одсто струје добија из угља, сматрају усклађеним са ЕУ политикама", рекла је она.

Додала је да је Србија најспремнија у региону, јер већ има усвојен план енергетске транзиције и климатски план.

Члан Фискалног савјета Слободан Минић подсјетио је да двије трећине извоза Србије иде ка ЕУ, а да је домаћа привреда енергетски интензивна, са двоструко већим емисијама од европског просјека.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Огласио се Нетанјаху након напада у Сиднеју, подсјетио на писмо

"Укупан макроекономски ефекат неће бити драматичан, али ће поједине индустрије бити значајно погођене, прије свега, гвожђе и челик. Утицај на цемент би био ограничен, јер Србија мали дио производње извози", рекао је он.

Технички директор фабрике цемента, Холким Србија Марко Мухадиновић је поручио да су "људи и њихове компетенције кључни за транзицију", и истакао да је компанија до сада уложила 150 милиона евра у декарбонизацију у Србији те да очекује да домаћа регулатива прати европску мапу пута.

Нагласио је да су кључне мјере у цементној индустрији замјена сировина и горива, прелазак на обновљиве изворе енергије и јасна регулатива.

Посебно је истакао важност да се дио прихода од ЦБАМ-а задржи у земљи и усмери у индустрију кроз наменски фонд.

"Ако хоћемо да се такмичимо у Европи, тај новац мора остати у сектору декарбонизације", нагласио је он.

Директор компаније Металфер Бранко Зечевић истакао је да је ова компанија уложила 120 милиона евра у нове технологије, али да неће сви моћи да пређу на нове технологије.

"Одређене земље које то не могу спуштају цијене и постају нелојална конкуренција“, рекао је он и поручио да глобална слободна трговина де факто више не постоји, јер све државе уводе заштиту својих произвођача.

"Ако је наше тржиште једно од ријетких потпуно отворених, све инвестиције у декарбонизацију биће узалудне уколико дозволимо улазак производа који у транзицију не улажу", поручио је он.

Додао је да ће велики дио производа из земаља које нису у ЦБАМ-у тражити нова, незаштићена тржишта, међу којима и наше.

илу-таблете-лијекови-04092025

Здравље

Комбиновање парацетамола и ибупрофена: Када је дозвољено и које су дозе?

Панел "Климатска и трговинска политика – да ли је регион спреман за ЦБАМ" одржан је у оквиру конференције Коре даyс 2025, коју је организовао НАЛЕД, уз подршку Шведске Владе и у сарадњи са Партнерством за конкурентан регион.

Конференција је окупила више од 300 учесника - представника влада, општина, привреде и цивилног сектора из региона и ЕУ, са циљем размјене искустава и добрих пракси примјене ЕСГ стандарда, са фокусом на права радника, родну равноправност, социјалне јавне набавке, социјално предузетништво и јачање одрживости у ланцима снабдјевања.

(б92)

