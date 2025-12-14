Кошарац: Мање тумарајте сарајевским улицама отиђите у Бањалуку и договарајте

14.12.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да сарајевске "мудре" политичке главе оду у Бањалуку и да се договарају умјесто што тумарају сарајевским улицама и по свијету.
- Сарајевске "мудре" политичке главе нека мање лутају и тумарају по сарајевским улицама, хаусторима и свијету. Отиђите у Бањалуку и договарајте - написао је Кошарац на Инстаграму.
