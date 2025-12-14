Logo
Кошарац: Мање тумарајте сарајевским улицама отиђите у Бањалуку и договарајте

14.12.2025

16:03

Коментари:

0
Кошарац: Мање тумарајте сарајевским улицама отиђите у Бањалуку и договарајте
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да сарајевске "мудре" политичке главе оду у Бањалуку и да се договарају умјесто што тумарају сарајевским улицама и по свијету.

- Сарајевске "мудре" политичке главе нека мање лутају и тумарају по сарајевским улицама, хаусторима и свијету. Отиђите у Бањалуку и договарајте - написао је Кошарац на Инстаграму.

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
