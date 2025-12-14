Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

Извор:
14.12.2025
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, поручио је да су за СНСД пријевремени избори завршени и да сада идемо у сусрет новим општим изборима, који ће бити одржани сљедеће године.
''Имамо довољно времена да странку припремимо за изборе и потпуно сам увјерен у велику побједу СНСД-а'', написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
За СНСД су пријевремени предсједнички избори у Републици Српској завршени и сада идемо у сусрет новим општим изборима, који ћe бити одржани сљедеће године. Имамо довољно времена да странку припремимо за изборе и потпуно сам увјерен у велику побједу СНСД-а. — Милорад Додик (@MiloradDodik) December 14, 2025
Током седмице… pic.twitter.com/0X4npga7mS
Додик је истакао да је и током седмице руководство странке разговарало у Приједору и Прњавору активистима странке, да су саслушали шта они сматрају да треба да се уради у наредном периоду.
