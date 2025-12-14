Logo
Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

АТВ

14.12.2025

Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, поручио је да су за СНСД пријевремени избори завршени и да сада идемо у сусрет новим општим изборима, који ће бити одржани сљедеће године.

''Имамо довољно времена да странку припремимо за изборе и потпуно сам увјерен у велику побједу СНСД-а'', написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је истакао да је и током седмице руководство странке разговарало у Приједору и Прњавору активистима странке, да су саслушали шта они сматрају да треба да се уради у наредном периоду.

