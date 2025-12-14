На данашњи дан 1995. у Паризу потписан Дејтонски мировни споразум

Извор:
СРНА
14.12.2025
08:16
Дејтонски мировни споразум потписан је на данашњи дан 1995. године у Паризу и тим документом је формулисано да је БиХ састављена од два конститутивна ентитета - Републике Српске и Федерације БиХ и три народа Срба, Бошњака и Хрвата.
У својству свједока документ су потписали предсједник САД Бил Клинтон, предсједник Француске Жак Ширак, премијер Русије Виктор Черномирдин, премијер Велике Британије Џон Мејџор, канцелар Њемачке Хелмут Кол...
Споразум је претходно 21. новембра исте године парафиран у војној бази "Рајт-Петерсон" у Дејтону, а њиме је окончан троипогодишњи рат у БиХ започет априла 1992. године.
Споразумом је прецизирано уставно уређење БиХ као сложене заједнице.
Дејтонски споразум, потписан у Паризу, гдје су учествовале све свјетске силе, као и представници три стране у БиХ, те земаља региона, дао је највећа овлаштења ентитетима, Републици Српској и Федерацији БиХ, и назначио прецизно неколико основних овлаштења за ниво заједничких органа.
Овај споразум озваничио је Републику Српску и на међународном плану, као конститутивни дио БиХ, потврђујући њена широка овлаштења у законодавној, судској и извршној власти.
