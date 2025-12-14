Logo
На данашњи дан 1995. у Паризу потписан Дејтонски мировни споразум

Извор:

СРНА

14.12.2025

08:16

Дејтонски мировни споразум потписан је на данашњи дан 1995. године у Паризу и тим документом је формулисано да је БиХ састављена од два конститутивна ентитета - Републике Српске и Федерације БиХ и три народа Срба, Бошњака и Хрвата.

У својству свједока документ су потписали предсједник САД Бил Клинтон, предсједник Француске Жак Ширак, премијер Русије Виктор Черномирдин, премијер Велике Британије Џон Мејџор, канцелар Њемачке Хелмут Кол...

Дејтон-округли сто-12122025

Република Српска

Округли сто о 30 година Дејтонског споразума

Споразум је претходно 21. новембра исте године парафиран у војној бази "Рајт-Петерсон" у Дејтону, а њиме је окончан троипогодишњи рат у БиХ започет априла 1992. године.

Споразумом је прецизирано уставно уређење БиХ као сложене заједнице.

Дејтонски споразум, потписан у Паризу, гдје су учествовале све свјетске силе, као и представници три стране у БиХ, те земаља региона, дао је највећа овлаштења ентитетима, Републици Српској и Федерацији БиХ, и назначио прецизно неколико основних овлаштења за ниво заједничких органа.

Гордан Грлић Радман

Регион

Конференција 30 година Дејтона у Загребу

Овај споразум озваничио је Републику Српску и на међународном плану, као конститутивни дио БиХ, потврђујући њена широка овлаштења у законодавној, судској и извршној власти.

