Конференција 30 година Дејтона у Загребу

Извор:

СРНА

12.12.2025

14:30

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министар иностраних послова Хрватске Гордан Грлић Радман изјавио је Срни да у БиХ треба да буде поштован Дејтонски мировни споразум, што подразумијева равноправност два ентитета и три конститутивна народа.

"Важан је дијалог конститутивних народа и носиоца највиших функција у БиХ и драго ми је што данас имамо прилику да организујемо ову конференцију", рекао је Радман у Загребу прије међународне конференције "30 година након Дејтона: отварање пута локалним рјешењима".

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац упутио отворено писмо посланицима Сабора Хрватске прије гласања о спорном закону

Он је додао да је конференција за отворени и искрени дијалог за добробит свих у БиХ.

"Ову конференцију организујемо већ пети пут на годишњицу потписивања Дејтонског мировног споразума. Овај споразум је зауставио рат, али треба радити на изградњи повјерења у БиХ, као и на изборним реформама", истакао је Радман.

