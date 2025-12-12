Конференција 30 година Дејтона у Загребу

Извор:
СРНА
12.12.2025
14:30
Коментари:0
Министар иностраних послова Хрватске Гордан Грлић Радман изјавио је Срни да у БиХ треба да буде поштован Дејтонски мировни споразум, што подразумијева равноправност два ентитета и три конститутивна народа.
"Важан је дијалог конститутивних народа и носиоца највиших функција у БиХ и драго ми је што данас имамо прилику да организујемо ову конференцију", рекао је Радман у Загребу прије међународне конференције "30 година након Дејтона: отварање пута локалним рјешењима".
БиХ
Кошарац упутио отворено писмо посланицима Сабора Хрватске прије гласања о спорном закону
Он је додао да је конференција за отворени и искрени дијалог за добробит свих у БиХ.
"Ову конференцију организујемо већ пети пут на годишњицу потписивања Дејтонског мировног споразума. Овај споразум је зауставио рат, али треба радити на изградњи повјерења у БиХ, као и на изборним реформама", истакао је Радман.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму