Ђоле Ђогани о оптужбама да је пријетио организатору: "Узео је преко 40.000 евра и отишао"

Телеграф

02.01.2026

08:58

Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио
Фото: Printscreen/Instagram

Ђоле и Весна Ђогани доживјели су прави шок током новогодишњег наступа када су сазнали да их организатор Хусеин Велагић није исплатио и да је побјегао са новцем.

Пар је одмах прекинуо свирку, а Хусеин Велагић је потом тврдио да трпи пријетње од денсера и да се налази у болници.

Ђоле је сада демантовао оптужбе и истакао да никоме није пријетио, али да је важно да јавност зна шта се дешава пјевачима како би заштитили колеге и не би доживјели исто што он и Весна у новогодишњој ноћи.

- Нисам никоме пријетио то су глупости, као и то да се он обратио полицији. Тај човјек никада не би смио полицији да ишта пријави јер га сви знају изгубљен је случај. Прво би њега затворили да је отишао у полицију. Ништа од тога није истина, он је преварио све познате људе са естраде са којима је сарађивао. Нема кога није преварио, али су они о томе ћутали. Ја сам пресекао ту нит и мислим да ми извођачи треба јавно да кажемо шта се дешава. Наше велике звијезде које је преварио нису хтјеле да причају о томе - рекао је Ђоле, који се потом осврнуо на новогодишњи наступ.

Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

- Ми смо хтјели да испоштујемо људе, никада нисмо имали проблем за четири деценије каријере. Ту се не ради само о мени већ о свим пјевачима, није платио фотографа, кетеринг, никога у сали... Ми смо пјевали и када је дошла поноћ људи су изашли испред да гледају ватромет, то је тамо обичај. За то вријеме нам је пришао газда локала који је Турчин и рекао да му је жао, али да морамо да прекинемо музику јер је Хусеин отишао и није платио салу у којој је у том тренутку било између 300 и 400 људи. Рекао нам је да му је ово друга година да га вара и да не можемо да наставимо свирку. Ја сам га замолио само да се обратим публици и објасним о чему је ријеч - рекао је Ђоле, па наставио:

"Човјек је све преварио, покупио све паре од око 400 продатих карата. Он је узео преко 40.000 евра од карата, плус пиће клопа... Он се покупио отишао с парама у џепу и никога није платио. Није истина да нам је дао 11.000 евра као што је рекао, то су глупости, каквих 11.000. Он је болестан, тип, спреман је све да каже јер није очекивао да ћу јавно рећи његово име и де ће да се направи оволика фрка", преноси Телеграф.

Ђоле је негирао да је икада пријетио Хусеину или слао момке на његова врата, како је Велагић рекао.

- Ја нисам у том фазону да претим некоме. Било би ме срамота да му приђем, а камоли да га малтретирам и бијем. За много озбиљније ствари сам окренуо леђа и нисам се тиме бавио, па нећу ни о томе. Ја сам овим отворио пандорину кутију да би се знало да је лопов и да заштитимо једни друге. Никада нисам имао ни обезбеђење, какве људе ја имам да му шаљем на врата, то није мој фазон.

