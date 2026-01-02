Logo
Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"
Денсери Ђоле и Весна Ђогани отпјевали су само једна блок у новогодишњој ноћи на заказаном наступу у Њемачкој, након чега се он огласио и рекао да престају јер их је организатор преварио за новац.

Он је тада оптужио организатора Хусеина Велагића да је побјегао са новцем, а сада се и он огласио и изнио своју страну приче.

Хусеин Велагић тврди да је Ђолету и Весни исплатио 11.000 евра, те их је оптужио за пријетње.

- Ја сам Ђоганијевима унапријед дао 11.000 евра и остало је да им дам још 5.000 и рекао сам им да сачекају за остатак. Међутим мени је позлило, ја сам болестан човјек, имам све папире и завршио сам у хитној. Ђогани ми је послао страшне момке на кућна врата који су ми пријетили - рекао је он, па наставио да износи шокантне тврдње:

- Само драги Бог зна колико сам ја поштен човјек. Све иде на суд. Прекидам сарадњу са Ђоганијем. А и остали су добили своје паре, Зоран Јанковић 1.500, Ђоганијевој сестри која живи у Њемачкој у близини Бохума дао сам 11.000 евра. Ја сам у Хитној и борим се за живот и бојим се да ћу да умрем - рекао је он, па одговорио на питање због чега је напустио свирку, преноси Телеграф.

- Морао сам побјећи јер су пријетили да ће ми запалити аутомобил који вриједи 20.000 евра и убили би ме. Од полиције сам потражио заштиту. Ако се овако настави биће мртвих глава - рекао је он,преноси "Најпортал".

На питање ко му је пријетио одговорио је:

- Ђогани и Словенац.

Весна: "Преварио је много људи"

Подсјетимо, Весна се огласила за "Блиц". Она тврди да су преварени за новац те да им је ово велика лекција.

- Управо смо слетјели и сада видим да има доста коментара на снимку код водитеља који је водио програм. Само је њему дао све паре, а све остале нас је закинуо. Газда сале који је поријеклом из Турске, је дошао и рекао ја ћу вама да прекинем музику, јер ме човјек није платио. Ми смо онда након тога све искључили и рекли људима. Доста људи се сада јавља и он је много људи преварио, али много, а сви су ћутали и нико ријеч једну није рекао. То стварно није фер - рекла је Весна за "Блиц" и додала:

- Послије сам се вратила и због људи сам пјевала још сат времена и рекла сам нећу да због једне будале ми сви испаштамо. Свима сретна Нова година, а нама једна озбиљна лекција за ову. Битно нам је након свега да су се људи веселили и да је било дивно и мало је без везе што се ето то ставља у други план - испричала је фолкерка.

