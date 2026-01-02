Logo
Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја

АТВ

02.01.2026

07:49

0
Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја
Фото: Танјуг/АП

Због јаких удара вјетра за регију Бањалуке, Мркоњић Града, Теслића и Добоја издато је нараџасто упозорење.

Метеоаларм упозорава да удари вјетра могу достићи и 80 километара на час, због чега се савјетује избјегавање боравка на отвореном као и заштита имовине.

Према прогнозама РХМЗ, данас нас очекује топлије вријеме. Максимална температура може доћи до 15 степени, али се очекују падавине које би могле прећи у снијег.

Свети Игњатије Богоносац

Друштво

Вјеровање каже: Сутра добро пазите ко вам први улази у кућу

На југу и југозападу облачно уз падавине: у нижим предјелима ће падати киша, а у вишим ће се мијешати киша, сусњежица и снијег. У осталим предјелима суво и промјенљиво облачно уз сунчане периоде. Дуваће умјерен до јак, понегдје и олујни југо. Касно увече киша ће почети и на сјеверу. Током ноћи на северу захлађење и киша ће прећи у сусњежицу и снијег уз формирање мањег сњежног покривача и у нижим предјелима. До наредног јутра падавине ће захватити већину предјела.

meteoalarm

vjetar

Упозорење

РХМЗ

Бањалука

Добој

Коментари (0)
