Logo
Large banner

Милошевићи чувају традицију коњарства у Семберији

Аутор:

Сања Трифковић

01.01.2026

19:39

Коментари:

0
Милошевићи чувају традицију коњарства у Семберији
Фото: АТВ

Јован Милошевић из Велике Обарске код Бијељине, пета је генерација из породице Милошевић која се бави узгојем коња.

Велика љубав према овим животињама превагнула је да иако у годинама, још увијек нађе снаге да производи храну за своје животиње, да им очисти, брине да се не прехладе зими, љети да се не уморе и не загрију, брине о њима као о дјеци, јер небројен пута су му баш његови коњи спасили живот.

"Некад је мој чукундјед имао седамсто педесет дунума земље, ограђено врљикама. На сред имања имао је појило, наслон и дванаест стогова сијена. Сваки стог се отварао за мјесец дана, како су их појели. И онда је имао, не знам, десетак слуга. Кад крене оно орање, у прољеће и у јесен, иде по десет–петнаест, иду они плугови, запреге. Имао је свога кочијаша и чезе, с чим је обилазио своје раднике. И тако то је. Ја сам, највјероватније, посљедња генерација", каже Јован Милошевић, власник ергеле „ Грачан“, Велика Обарска

Како су године одмицале смањивао је број грла у ергели. Данас има онолико колико може да постигне да одржава.

„Имао сам седам грла, па сам свео на три. Прије три мјесеца сам продао два грла, имао сам пет, остало три. И онда, како године долазе, ја то тако смањујем. Имам мога љубимца ту је, он је пуштан, он је сад пензионисан, у пензији. Имам двоје младих по крви, брата и сестру, и размишљам још за живота, ако буде могло, да купим себи фризере. А ово су крижанци, нониус и липицанер, што се тиче расе. Веома су мирни, мирољубиви, добри, чисти, послушни", прича Јован.

Некада су коњи били основна снага у домаћинствима. Сви су имали барем једно грло. Данас су опстали код искрених љубитеља коњичког спорта као и оних којима служе да евоцирају успомене на нека давно прошла времена која желе да памте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

Коњи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Република Српска

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

3 ч

0
У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Бања Лука

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

3 ч

0
У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

Друштво

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

3 ч

0
Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

Друштво

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

3 ч

0

Више из рубрике

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

Друштво

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

3 ч

0
Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

Друштво

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

3 ч

0
Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

Друштво

Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

3 ч

0
Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

Друштво

Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner