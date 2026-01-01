У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

Аутор:Бојан Носовић
01.01.2026
19:26
Иако хладније него иначе, у Требињу није фалило доброг новогодишњег провода. Жижа збивања наравно под платанима.
Кроз крошње стогодишњих платана и овај пут су отишле оне најважније и најљепше жеље, пожељели су их Херцеговци али и бројни гости.
А гости су стигли са свих страна највише их је из Србије. Нису се покајали.
Одакле сте? Из Крушевца. Зашто у Требиње? Нисмо никада били, а жељели смо. И како је? За сада супер тек смо стигли. Је л вам хладно? Није, није, супер
Предивно је, свима желим све најбоље. Пуно здравља среће и весеља. Јесте ли одавде? Не, из Пељешца смо.
Да сви будемо живи и здрави и да ниједно дијете не буде болесно. Одакле сте ви? Из Косовске Митровице.
А јужњаци као и обично, весели и насмијани, прави домаћини. Херцеговачких делиција није фалило, баш као ни новогодишњих жеља.
"Пуно здравља среће и весеља. Остало ће доћи све на своје. Најљепши град на свијету. Срећна вам Нова година.
Прелијепо, иначе у Требињу је најљепше. Шта желите? Здравље здравље на првом мјесту,
Шта Требињци желе? Много среће здравља, мир и промјене на боље.
Вечерас нема зиме уз добро херцеговачко вино, улазимо са пријатељима у ново љето, са радошћу и весељем. Како иде Рада уз вино? Идеално иде идеално ако смијем рећи, супруга ми је ту надам се да ме неће ружити.
Ево каже Рада десет испод нуле на пољу, ви нудите кувано вино, каква је та комбинација. Плус пет или шест. Одлична комбинација, угрије.
Својом пјесмом и енергијом све је додатно зачинила Рада Манојловић. Једино што је уплашило јесте да ће се остварити стихови њене пјесме „десет испод нуле“. Рјешење смо јој брзо предочили.
Рада Манојловић: Чула сам да сам вам донијела зиму. Да су вам претходне године биле топлије.
Јовића Милошевић, директор ТО Требиње: Морам да вам кажем да је то Бојан најавио прије десетак дана када је питао шта ако буде десет испод нуле. Ја сам рекао имамо делиције, имамо вино, ракију.
Рада: Ја сам понијела неку ракију.
Бојан: Радо херцеговачку лозу морате пробати.
Рада: Па што не рекосте.
Бојан: То ћемо прије концерта.
Рада: Аха, то преко штеле. Хвала вам пуно.
Директор Туристичке организације саопштио је да су сви смјештајни капацитети попуњени. Полиција је саопштила да је све прошло мирно. Зато још једном.
"Свима желим срећну Нову годину."
