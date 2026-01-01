Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

Извор:
Аваз
01.01.2026
18:27
Коментари:0
Широм Европе, Хамилтон-Паркер предвиђа масовне немире и избијање антимуслиманских нереда. Посебно најављује побуне пољопривредника и студената у Француској, Њемачкој, Италији и Холандији.
Више од три деценије Крег Хамилтон-Паркер, познат као „нови Нострадамус“, бави се предвиђањем будућности. С, како се тврди, запањујућом прецизношћу најављује догађаје, а сада је у разговору за британски Метро подијелио своја предвиђања за 2026. годину, с посебним нагласком на политичке и економске потресе у Великој Британији.
Једно од кључних Хамилтон-Паркерових предвиђања односи се на надолазећи финансијски крах у Уједињеном Краљевству. Према његовим ријечима, тржишни шок који ће погодити Британију током прољећа и љета 2026. године биће тежи него у остатку Запада, што ће урушити повјерење у владу и изазвати политички слом.
Свијет
Ови избори ће обиљежити 2026. годину
„Прољетно-љетни тржишни шок погодиће Британију јаче него остатак Запада, урушавајући повјерење у владу“, изјавио је Крег. Овај економски крах, према његовим ријечима, изазваће масовне протесте и јавни бијес због имиграције и високих трошкова живота. Посљедично, то ће довести до уставне кризе, јер ће влада одбити расписивање избора.
Хамилтон-Паркер такође предвиђа унутрашње сукобе унутар Лабуристичке странке, што ће довести до слома владе предвођене Киром Стармером.
„Привремена премијерка, вјероватно Ивет Купер, накратко ће стабилизовати владу прије изненадних општих избора“, рекао је Хамилтон-Паркер.
Након слома Стармерове владе, Крег предвиђа политички преокрет у којем ће Реформ УК преузети водство, понајвише уз подршку конзервативаца. „Реформ се даље шири како се странци придружују особе попут Лиз Трас, Суела Браверман и Џејкоб Рис-Мог“, предвиђа Хамилтон-Паркер. Према његовим ријечима, Реформ УК ће постати главни политички фактор у Великој Британији.
Усред политичких промјена, Хамилтон-Паркер предвиђа да ће у Великој Британији избити масовни немири због имиграције и културних разлика.
„Обновљени хришћански препород јавља се као реакција на исламистички утицај, а гласни европски говорник који позива на ‘забрану ислама’ постаје громобран за контроверзе“, рекао је. Такође предвиђа антиимиграцијске нереде у неколико британских градова. Хамилтон-Паркер најављује и смрт краља Чарлса, што ће изазвати шок у британској јавности. „Упркос превирањима, расте обновљени интерес за традиционалну хришћанску вјеру, који постаје дио ширег духовног ресетовања у Великој Британији“, додао је.
Крег Хамилтон-Паркер се не ограничава само на Британију. Његова предвиђања за 2026. годину обухватају и глобална дешавања. Једно од најзначајнијих односи се на колапс тржишта умјетне интелигенције (АИ). Према његовим ријечима, након драматичне корекције дионица АИ и технолошких компанија услиједиће глобални пад тржишта. „Водећа криптовалута пада и до 70 посто, што ће озбиљно пољуљати повјерење у цијелу индустрију широм свијета“, предвиђа Хамилтон-Паркер.
Када је ријеч о рату у Украјини, Хамилтон-Паркер предвиђа да ће Украјина повратити већину своје територије, док ће Русија задржати тек уски коридор према Криму. Према његовим ријечима, овај сценарио ће постати стварност након изненадног договора између Доналда Трампа и Владимира Путина, чиме ће бити окончан руско-украјински рат. Међутим, како упозорава, глобалне напетости ће се потом преусмјерити на Далеки исток.
Хамилтон-Паркер такође предвиђа велику катастрофу у Кини, обиљежену неисплаћеним радницима, замрзнутим обвезницама и озбиљном инфраструктурном кризом. Сматра да би окидач могао бити велика жељезничка несрећа или инцидент повезан с браном Три кланца. Такође предвиђа нестанак или мистериозну смрт високог кинеског званичника, као и видљиво погоршање здравља предсједника, што би могло посијати „сјеме будућег распада Кине“.
Широм Европе, Хамилтон-Паркер предвиђа масовне немире и избијање антимуслиманских нереда. Посебно најављује побуне пољопривредника и студената у Француској, Њемачкој, Италији и Холандији. У Сједињеним Америчким Државама, према његовим ријечима, доћи ће до сукоба између љевичарских активиста, исламистичких фракција и конзервативних група, што би могло прерасти у својеврсни културни грађански рат.
На Блиском истоку, Хамилтон-Паркер види период дубоке преобразбе. Ирански режим, према његовим ријечима, почеће се урушавати под снажним економским притисцима. „Нова застава, културни препород и симболични повратак Резе Пахлавија означиће повратак земље њеном древном перзијском идентитету“, рекао је. У Сирији предвиђа почетак такозваног „Пројекта Феникс“, који би требао обновити обалу земље и претворити је у просперитетну туристичку регију.
Предвиђања Хамилтон-Паркера за 2026. годину осликавају изразито турбулентан свијет, обиљежен политичким превратима, економским кризама и дубоким друштвеним немирима. Хоће ли се ова пророчанства остварити, остаје да се види, али једно је сигурно – 2026. година, према њему, доноси велике и потенцијално пресудне промјене.
Најновије
Најчитаније
19
36
19
30
19
26
19
23
19
17
Тренутно на програму